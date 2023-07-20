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    SCMP узнала цель поездки Генри Киссинджера в Китай

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    1 комментарий

    Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер находится с визитом в Китае, чтобы лучше понять мышление китайского руководства и поделиться своими впечатлениями с властями Штатов. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает газета The South China Morning Post со ссылкой на источники.

    По данным издания, визит был запланирован несколько месяцев назад. Киссинджер, отметил знакомый с ходом поездки источник, планирует провести больше «задушевных бесед» с представителями руководства Китая, что бывает непросто во время официальных визитов.

    Бывший госсекретарь США приехал как частное лицо, а не по просьбе правительства США. «Когда он посещает иностранную страну, особенно Китай, и они [американские власти] неизменно высказывают свое мнение и спрашивают его», — отметил другой источник издания.

    Утром в четверг, 20 июля, стало известно, что в Пекине прошла встреча главы Китая Си Цзиньпина и экс-госсекретаря США Генри Киссинджера. Генсек КНР отметил, что Киссинджеру недавно исполнилось 100 лет, а в Китай бывший госсекретарь посещал более ста раз. «Сочетание этих двух «сотен» делает ваш визит в Китай на этот раз особенным», — сказал он.

    Перед своим 100-летием в мае нынешнего года Генри Киссинджер дал интервью журналу The Economist. Нынешние отношения США и Китая он сравнил с периодом перед Первой мировой войной — он считает, что президент Байден и председатель Си Цзиньпин должны признать опасность войны и взаимного уничтожения.

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    КитайСШАГенри КиссинджерСи Цзиньпин
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    Комментарии 1

    Гость20 Июл 2023 в 13:53
    Не будет США, не будет и Китая (в экономическом плане). Думаю в руководстве Китая (в отличии от нашего) это понимают.
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