SCMP узнала цель поездки Генри Киссинджера в Китай

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер находится с визитом в Китае, чтобы лучше понять мышление китайского руководства и поделиться своими впечатлениями с властями Штатов. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает газета The South China Morning Post со ссылкой на источники.

По данным издания, визит был запланирован несколько месяцев назад. Киссинджер, отметил знакомый с ходом поездки источник, планирует провести больше «задушевных бесед» с представителями руководства Китая, что бывает непросто во время официальных визитов.



Бывший госсекретарь США приехал как частное лицо, а не по просьбе правительства США. «Когда он посещает иностранную страну, особенно Китай, и они [американские власти] неизменно высказывают свое мнение и спрашивают его», — отметил другой источник издания.

