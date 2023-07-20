18 лет за 37 ножевых. Суд вынес приговор убийце девушки на Большой Московской

Горсуд огласил приговор в отношении уроженца Татарстана Ильяса Гилязова, признанного виновным в разбое и убийстве. Об этом 20 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«Фонтанка» подробно рассказывала об этом деле. В апреле прошлого года Гилязов ударил 28-летнюю девушку ножом 37 раз, после этого схватил телефон жертвы и убежал. Труп нашла соседка погибшей по квартире на Большой Московской, где обе якобы оказывали интимные услуги. 23-летнего подозреваемого тогда нашли спустя два дня при помощи служебной собаки.
На суде Гилязов признал вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет в ИК строгого режима. Также с него взыскали по 5 млн рублей морального вреда в пользу матери и сестры погибшей, а также 281 509 рублей в качестве материального ущерба.