Чиновники объяснили, зачем вырубать 122 куста в Мартыновском сквере

Комитет по благоустройству рассказал, что вырубить 122 куста в Мартыновском сквере планируется ради новых дорожек и диск-гольф-маршрута . Об этом пресс-служба комитета сообщила 20 июля в ответ на запрос «Фонтанки».



«Проектом предусмотрено сохранение существующей сети пешеходных транзитов с организацией новых дорожек с набивным покрытием на месте стихийных троп в сторону Парашютной улицы площадью 357,9 кв. м . На перепаде высот у новых дорожек, выходящих к Парашютной улице, будут установлены лестницы», — рассказали в комитете.

