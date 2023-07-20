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    Чиновники объяснили, зачем вырубать 122 куста в Мартыновском сквере

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    Комитет по благоустройству рассказал, что вырубить 122 куста в Мартыновском сквере планируется ради новых дорожек и диск-гольф-маршрута. Об этом пресс-служба комитета сообщила 20 июля в ответ на запрос «Фонтанки».

    «Проектом предусмотрено сохранение существующей сети пешеходных транзитов с организацией новых дорожек с набивным покрытием на месте стихийных троп в сторону Парашютной улицы площадью 357,9 кв. м. На перепаде высот у новых дорожек, выходящих к Парашютной улице, будут установлены лестницы», — рассказали в комитете.

    Вырубку 122 кустов в рамках проекта благоустройства чиновники объясняют двумя причинами. Первая — необходимость очистить от зарослей стартовую площадку спортивного маршрута (47 кустов). Вторая — расширить пространство для новых набивных дорожек, которые появятся на месте стихийных троп (75 кустов). Также в комблаге напомнили, что по проекту будут высажены 13 туй и 552 кустарника: сирень обыкновенная и роза морщинолистная.

    По проекту шесть отрезков диск-гольф-маршрута разместят в северной части сквера, они займут площадь около 0,77 га, это примерно 10% от общей территории сквера, в южной части зеленого пространства маршрутов для диск-гольфа не будет.

    Ранее начавшимся благоустройством Мартыновского сквера на пересечении Долгоозерной и Парашютной улиц возмутились местные жители. Главные аргументы, которые выдвигают несогласные, — это небезопасность игры в диск-гольф для посетителей сквера, в частности для детей и мам с колясками, а также планы по вырубке кустарников.

    Благоустройство проводится в рамках городской программы «Твой бюджет», диск-гольф-маршрут — проект-победитель 2020 года. «Фонтанка» подробно рассказывала об этой истории.

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    Комментарии 5

    Гость20 Июл 2023 в 10:58
    Росспил в действии!
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