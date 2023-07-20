Чиновники объяснили, зачем вырубать 122 куста в Мартыновском сквере

Комитет по благоустройству рассказал, что вырубить
«Проектом предусмотрено сохранение существующей сети пешеходных транзитов с организацией новых дорожек с набивным покрытием на месте стихийных троп в сторону Парашютной улицы площадью
Вырубку 122 кустов в рамках проекта благоустройства чиновники объясняют двумя причинами. Первая — необходимость очистить от зарослей стартовую площадку спортивного маршрута (
По проекту шесть отрезков диск-гольф-маршрута разместят в северной части сквера, они займут площадь около
Ранее начавшимся благоустройством Мартыновского сквера на пересечении Долгоозерной и Парашютной улиц возмутились местные жители. Главные аргументы, которые выдвигают несогласные, — это небезопасность игры в диск-гольф для посетителей сквера, в частности для детей и мам с колясками, а также планы по вырубке кустарников.
Благоустройство проводится в рамках городской программы «Твой бюджет»,