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    На набережной Каменки нашли труп приезжего из Западной Африки

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    Гражданин Ганы погиб в Приморском районе Петербурга. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 20 июля.

    Труп приезжего из Западной Африки нашли накануне под окнами дома 19/1 по набережной реки Каменки. Установлено, что 44-летний мужчина снимал квартиру на 24-м этаже. Несколькими годами ранее иностранный гражданин состоял на миграционном учете в Пушкине, в общежитии Петербургского государственного аграрного университета.

    Труп направлен в морг для установления точной причины смерти.

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