На набережной Каменки нашли труп приезжего из Западной Африки

Гражданин Ганы погиб в Приморском районе Петербурга. Об этом
Труп приезжего из Западной Африки нашли накануне под окнами дома 19/1 по набережной реки Каменки. Установлено, что
Труп направлен в морг для установления точной причины смерти.
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Гражданин Ганы погиб в Приморском районе Петербурга. Об этом
Труп приезжего из Западной Африки нашли накануне под окнами дома 19/1 по набережной реки Каменки. Установлено, что
Труп направлен в морг для установления точной причины смерти.
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