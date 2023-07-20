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    Более 40 человек пострадали при взрыве в ЮАР

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    При взрыве в Йоханнесбурге пострадал по меньшей мере 41 человек. Об этом сообщает в четверг, 20 июля, издание News24 со ссылкой на заявление властей ЮАР.

    По словам премьера провинции Гаутенг Андрека Лесуфи, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, у девяти серьезные травмы, а у тридцати легкие ранения.

    Взрыв произошел вечером в среду в центральном деловом районе Йоханнесбурга. После ЧП на месте происшествия провалился асфальт и перевернулись автомобили. Причина взрыва пока не установлена. Одна из предварительных версий — утечка газа.

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