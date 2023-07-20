Более 40 человек пострадали при взрыве в ЮАР

При взрыве в Йоханнесбурге пострадал по меньшей мере 41 человек. Об этом сообщает в четверг, 20 июля, издание News24 со ссылкой на заявление властей ЮАР.
По словам премьера провинции Гаутенг Андрека Лесуфи, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, у девяти серьезные травмы, а у тридцати легкие ранения.
Взрыв произошел вечером в среду в центральном деловом районе Йоханнесбурга. После ЧП на месте происшествия провалился асфальт и перевернулись автомобили. Причина взрыва пока не установлена. Одна из предварительных версий — утечка газа.