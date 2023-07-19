Провал в Йоханнесбурге. Взрыв разрушил магистраль в крупнейшем городе ЮАР

Взрыв произошел в деловом квартале Йоханнесбурга. Об этом 19 июля сообщает местная радиостанция SABC. Опубликованы кадры последствий. Видно, что участок автомагистрали длиной в несколько десятков метров как бы провалился. Городские власти в качестве приоритетной версии к этому часу рассматривают взрыв газа.
Автор: youtube.com/News24Video
Автор: youtube.com/aboutnature87
Местные СМИ сообщали, что взрыв разметал несколько такси, припаркованных возле бизнес-центров. Пострадали, по самым предварительным оценкам, 16 человек. О тяжести полученных ими травм и о погибших информации пока нет.