    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    3 м/с, зап

    750мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.2eur102.44

    Провал в Йоханнесбурге. Взрыв разрушил магистраль в крупнейшем городе ЮАР

    2315
    12 комментариев

    Взрыв произошел в деловом квартале Йоханнесбурга. Об этом 19 июля сообщает местная радиостанция SABC. Опубликованы кадры последствий. Видно, что участок автомагистрали длиной в несколько десятков метров как бы провалился. Городские власти в качестве приоритетной версии к этому часу рассматривают взрыв газа.

    Автор: youtube.com/News24Video

    Автор: youtube.com/aboutnature87

    Местные СМИ сообщали, что взрыв разметал несколько такси, припаркованных возле бизнес-центров. Пострадали, по самым предварительным оценкам, 16 человек. О тяжести полученных ими травм и о погибших информации пока нет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЙоханнесбургВзрывПровал автомагистрали
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close