Карнавал добра: на «Фонтанка SUP» состоится первая в истории благотворительная акция сапсёрферов

Фото: пресс-служба «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





На крупнейшем в мире речном карнавале «Фонтанка SUP» 5 августа состоится первая в истории благотворительная акция сапсёрферов «Делись энергией поддержки». В ней примут участие тысячи петербуржцев и участников из других городов. Для этого на воде установят сенсорные маяки — за каждое прикосновение к ним компания «Газпром нефть» сделает денежный взнос в фонд «Антон тут рядом» на поддержку людей с аутизмом.



Сенсорные маяки установят по ходу трассы вдоль Крюкова канала. Вы их легко узнаете: по форме они напоминают оранжевые островки — этот цвет является визитной карточкой фестиваля и символизирует энергию в людях.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Поддержать участников акции придут петербургские музыканты, которые добавят карнавального драйва и организуют вдоль набережной танцевальный флешмоб с участием зрителей.



Фото: пресс-служба «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





«Для нас очень важно информировать о проблемах людей с аутизмом, потому что до сих пор они остаются невидимыми для общества. Мы приготовили необычную акцию, которая поможет узнать об их проблемах и поддержать в удобной и простой форме. Во время заплыва участники смогут прикоснуться к маякам добра и передать частичку тепла и любви в наш фонд. Каждый такой жест поддержки «Газпром нефть» превратит в благотворительный взнос, который поможет сделать жизнь людей с аутизмом комфортнее», — рассказала Евгения Петельчук, директор по развитию фонда «Антон тут рядом».



Благотворительная акция сапсёрферов станет продолжением флешмоба «Делись энергией поддержки», который состоялся на фестивале ЗСД Фонтанка Фест. Тогда участники велопарада собрали более 12 тысяч касаний сенсорных ладоней вдоль трассы в поддержку социальных проектов фонда «Антон тут рядом» в Санкт-Петербурге.



Фото: пресс-служба «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Напомним, что международный фестиваль «Фонтанка SUP» в 2023 году состоится в Санкт-Петербурге в восьмой раз. Мероприятие проходит в формате массового речного карнавала. Протяженность заплыва — почти 9 км . Маршрут проходит под 30 мостами в историческом центре Петербурга. Участники смогут с воды насладиться замечательными видами на Инженерный замок, Аничков мост, Никольский морской собор, Казанский собор, Спас на Крови и многие другие достопримечательности Северной столицы. «Газпром нефть» является многолетним партнером «Фонтанка SUP». За годы проведения фестиваль получил мировую известность как самое яркое и массовое событие в мире сапсёрфинга.