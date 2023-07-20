Карнавал добра: на «Фонтанка SUP» состоится первая в истории благотворительная акция сапсёрферов

На крупнейшем в мире речном карнавале «Фонтанка SUP»
Сенсорные маяки установят по ходу трассы вдоль Крюкова канала. Вы их легко узнаете: по форме они напоминают оранжевые островки — этот цвет является визитной карточкой фестиваля и символизирует энергию в людях.
Поддержать участников акции придут петербургские музыканты, которые добавят карнавального драйва и организуют вдоль набережной танцевальный флешмоб с участием зрителей.
«Для нас очень важно информировать о проблемах людей с аутизмом, потому что до сих пор они остаются невидимыми для общества. Мы приготовили необычную акцию, которая поможет узнать об их проблемах и поддержать в удобной и простой форме. Во время заплыва участники смогут прикоснуться к маякам добра и передать частичку тепла и любви в наш фонд. Каждый такой жест поддержки «Газпром нефть» превратит в благотворительный взнос, который поможет сделать жизнь людей с аутизмом комфортнее», — рассказала Евгения Петельчук, директор по развитию фонда «Антон тут рядом».
Благотворительная акция сапсёрферов станет продолжением флешмоба «Делись энергией поддержки», который состоялся на фестивале ЗСД Фонтанка Фест. Тогда участники велопарада собрали более
Напомним, что международный фестиваль «Фонтанка SUP» в 2023 году состоится в Санкт-Петербурге в восьмой раз. Мероприятие проходит в формате массового речного карнавала. Протяженность заплыва — почти