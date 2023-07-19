В Озерках усмирили фонтан, сорвавший вечер кино в «Мираже»

Коммунальщики остановили поток воды, хлынувший на здание кинотеатра «Мираж Синема» в Выборгском районе Петербурга вечером 19 июля.
Как сообщили в ГУП «ТЭК», вытекание локализовали в 17:20. Эффектный фонтан обеспечила дефектная труба на проспекте Энгельса, 124/1, не выдержавшая гидравлических испытаний.
«Участок включен в график ремонтных работ и будет заменен в плановом порядке. Работы пройдут без дополнительного ограничения горячего водоснабжения», — уточнили в пресс-службе.
Согласно графику отключений горячей воды, тазики жителям ближайших домов потребуются до конца месяца.
В рамках испытаний трубы готовят к осени. Слабые участки, которые нужно поменять до наступления холодов, выявляют, повышая давление. Воду в это время предусмотрительно остужают — она не теплее 40 градусов.
Фонтан на проспекте Энгельса сняли на видео читатели «Фонтанки». Он обеспечил зрелищем прохожих и лишил его зрителей кинотеатра. В «Мираже» сообщили, что некоторые сеансы пришлось отменить.