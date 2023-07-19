В Озерках усмирили фонтан, сорвавший вечер кино в «Мираже»

«Участок включен в график ремонтных работ и будет заменен в плановом порядке. Работы пройдут без дополнительного ограничения горячего водоснабжения», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщили в ГУП «ТЭК», вытекание локализовали в 17:20. Эффектный фонтан обеспечила дефектная труба на проспекте Энгельса, 124/1, не выдержавшая гидравлических испытаний.

В рамках испытаний трубы готовят к осени. Слабые участки, которые нужно поменять до наступления холодов, выявляют, повышая давление. Воду в это время предусмотрительно остужают — она не теплее 40 градусов.

Фонтан на проспекте Энгельса сняли на видео читатели «Фонтанки». Он обеспечил зрелищем прохожих и лишил его зрителей кинотеатра. В «Мираже» сообщили, что некоторые сеансы пришлось отменить.