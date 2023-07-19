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    Аксенов заявил, что ситуация после пожара на военном полигоне в Крыму нормализуется в течение суток

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    После пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма, который начался минувшим утром, ситуация вернется в нормальное русло в течение суток. Об этом сообщил 19 июля глава республики Сергей Аксенов на совещании с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

    Он также отметил, что часть боеприпасов во время пожара сдетонировала. В пунктах временного размещения пока остаются 217 человек, в том числе 55 детей.

    Владимир Путин заявил, что с причинами пожара предстоит разобраться и поручил максимально помочь жителям района и обеспечить меры безопасности.

    Из ЧП на военном полигоне в Кировском районе перекрывали участок трассы «Таврида». Более двух тысяч человек из четырех сел рядом с полигоном временно эвакуировали. В результате происшествия никто не пострадал.

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