Аксенов заявил, что ситуация после пожара на военном полигоне в Крыму нормализуется в течение суток

После пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма, который начался минувшим утром, ситуация вернется в нормальное русло в течение суток. Об этом сообщил 19 июля глава республики Сергей Аксенов на совещании с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.



Он также отметил, что часть боеприпасов во время пожара сдетонировала. В пунктах временного размещения пока остаются 217 человек, в том числе 55 детей.



Владимир Путин заявил, что с причинами пожара предстоит разобраться и поручил максимально помочь жителям района и обеспечить меры безопасности.

