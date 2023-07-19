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    Водителя отправили в колонию за смертельное ДТП на тротуаре Варшавской. За руль он сел пьяным

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    За гибель пенсионера под колесами грузовика в Московском районе Петербурга свободой поплатился водитель. Он решил, что и в подпитии справится с разгрузкой.

    О приговоре 19 июля сообщает прокуратура Петербурга. Даниила Морозова признали виновным в пьяном нарушении ПДД, которое по неосторожности повлекло смерть человека. Авария случилась в последний день января на Варшавской улице, 51/1.

    «Фонтанка» показывала, как «Газель» задним ходом догнала мужчину. Он шел по тротуару и не видел, что оставшийся за спиной автомобиль начал движение. Водитель 89-летнего пешехода тоже не заметил. Пострадавший умер по дороге в больницу.

    Как выяснилось, 22-летний Морозов на машине ООО «Невский синдикат» выполнял погрузочно-разгрузочные работы в состоянии алкогольного опьянения.

    Суд назначил четыре с половиной года в колонии-поселении. Еще на 2 года и 9 месяцев фигуранта лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

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