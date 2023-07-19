Водителя отправили в колонию за смертельное ДТП на тротуаре Варшавской. За руль он сел пьяным

За гибель пенсионера под колесами грузовика в Московском районе Петербурга свободой поплатился водитель. Он решил, что и в подпитии справится с разгрузкой.
О приговоре 19 июля сообщает прокуратура Петербурга. Даниила Морозова признали виновным в пьяном нарушении ПДД, которое по неосторожности повлекло смерть человека. Авария случилась в последний день января на
«Фонтанка» показывала, как «Газель» задним ходом догнала мужчину. Он шел по тротуару и не видел, что оставшийся за спиной автомобиль начал движение. Водитель
Как выяснилось,
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