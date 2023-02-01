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    Наезд «Газели» на пенсионера на Варшавской попал на видео

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    ДТП в Московском районе Петербурга, жертвой которого стал пожилой мужчина, поймали уличные камеры. Кадры вечером 31 января появились в Telegram-канале «Мегаполис».

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    На видеозаписи заметно, как «Газель» движется задним ходом и сбивает с ног человека, который идёт по улице. После этого мужчина остается лежать под грузовиком.

    Ранее «Фонтанка» писала об аварии, произошедшей днем во вторник у дома 51 на Варшавской улице. 22-летний водитель выполнял там погрузочно-разгрузочные работы. Пострадавший — пенсионер 1933 года рождения. Мужчину забрала скорая, но он умер по дороге в больницу. В обстоятельствах аварии разбирается полиция.

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