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    Под Выборгом вандал снёс деревянные кресты, установленные в память о погибших в Зимней войне

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    Три деревянных креста в память о погибших участниках Зимней войны 1939–1940 годов стали жертвой вандала в Выборгском районе Ленинградской области. Кресты установили поисковики больше десяти лет назад. Неизвестный не только снес деревянные мемориалы, но и оставил нацистскую символику на камнях.

    Как рассказал 19 июля 47news командир поискового отряда «Озерный» Сергей Загацкий, на днях следы визита злоумышленника обнаружены в лесах у поселка Лейпясуо, где ранее размещались сооружения линии Маннергейма.

    По его словам, кресты установили на месте самых кровопролитных боев в радиусе двух километров от бывшей плотины. Загацкий отметил, что на них заметны следы работы топором, а также видно, что их ломали и топтали. Место является достаточно труднодоступным. Собеседник портала предполагает, что выехать туда могли специально.

    Командир «Озерного» также указал, что «почерк» схож с «акциями» неизвестного пока злоумышленника, который с осени 2021 года регулярно нападает на памятники в мемориально-историческом районе «Куутерселькя 1944» вблизи от Рощино. Расстояние между памятными местами — около 44 километров, около часа пути на машине.

    Сергей Загацкий добавил, что в мае и июне этого года вандал снова давал о себе знать, портя памятники, но эти случаи не афишировались, а краска отмывалась.

    В 2021 году вандал три раза за месяц заходил на территорию «Куутерселькя 1944». Там на пятом километре дороги «Рощино — Цвелодубово» установлен памятный знак в честь танкистов Николая Фатеева и Юрия Харитоновского. Советские военнослужащие погибли в тех краях в бою у Куутерселькя 12 июня 1944 года. В администрации исторического района обращали внимание на закономерность: красной краской заливалась часть информационного стенда, где о подвиге советских танкистов времен Великой Отечественной войны сообщается на финском языке. Следственным комитетом после произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников, стел и обелисков». Чуть позже следы активности вандала заметили в лагере реконструкторов.

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