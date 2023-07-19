Под Выборгом вандал снёс деревянные кресты, установленные в память о погибших в Зимней войне

Три деревянных креста в память о погибших участниках Зимней войны 1939–1940 годов стали жертвой вандала в Выборгском районе Ленинградской области. Кресты установили поисковики больше десяти лет назад. Неизвестный не только снес деревянные мемориалы, но и оставил нацистскую символику на камнях.
Как рассказал 19 июля 47news командир поискового отряда «Озерный» Сергей Загацкий, на днях следы визита злоумышленника обнаружены в лесах у поселка Лейпясуо, где ранее размещались сооружения линии Маннергейма.
По его словам, кресты установили на месте самых кровопролитных боев в радиусе двух километров от бывшей плотины. Загацкий отметил, что на них заметны следы работы топором, а также видно, что их ломали и топтали. Место является достаточно труднодоступным. Собеседник портала предполагает, что выехать туда могли специально.
Командир «Озерного» также указал, что «почерк» схож с «акциями» неизвестного пока злоумышленника, который с осени 2021 года регулярно нападает на памятники в мемориально-историческом районе «Куутерселькя 1944» вблизи от Рощино. Расстояние между памятными местами — около 44 километров, около часа пути на машине.
Сергей Загацкий добавил, что в мае и июне этого года вандал снова давал о себе знать, портя памятники, но эти случаи не афишировались, а краска отмывалась.