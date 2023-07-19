Под Выборгом вандал снёс деревянные кресты, установленные в память о погибших в Зимней войне

Три деревянных креста в память о погибших участниках Зимней войны 1939–1940 годов стали жертвой вандала в Выборгском районе Ленинградской области. Кресты установили поисковики больше десяти лет назад. Неизвестный не только снес деревянные мемориалы, но и оставил нацистскую символику на камнях.



Как рассказал 19 июля 47news командир поискового отряда «Озерный» Сергей Загацкий, на днях следы визита злоумышленника обнаружены в лесах у поселка Лейпясуо, где ранее размещались сооружения линии Маннергейма.

