Четыре лапы и хвост — вот и все документы, которые нужны нашим питомцам на фестивале «Фонтанка SUP»

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А вы знали, что фестиваль «Фонтанка SUP» настроен дружески не только по отношению к нашему карнавальному братству, но и к братьям нашим меньшим? Если 5 августа с вами на фестивале «Фонтанка SUP» будут не только корзина, картина, картонка, но и маленькая собачонка, мы приглашаем вас поучаствовать в конкурсе «Я и ценный пассажир».

Впрочем, для конкурса в этой роли подойдет любой ваш домашний питомец. В разное время на фестивале помимо терьеров и пинчеров был кошки и попугаи, хомячки и даже улитки. Мы рады приветствовать на фестивале любых домашних животных, если они не представляют опасности для окружающих.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Для участия в конкурсе «Я и ценный пассажир» потребуется: 1. Зарегистрироваться на сам Фестиваль на официальном сайте (это бесплатно). 2. 5 августа, до старта заплыва, отправить нам в WhatsApp или Telegram фото ваше и вашего домашнего питомца. На фото обязательно должен быть виден стартовый номер, который вы получите перед фестивалем.

Мы ждем ваши фотографии по номеру +7–921–636–66–74. В тексте письма обязательно сообщите нам ваши ФИО и стартовый номер. Партнер номинации «Я и ценный пассажир» — сеть зоомагазинов «Четыре Лапы».

«Четыре Лапы» — это крупнейшая сеть зоомагазинов в России, которая помогает владельцам домашних животных заботиться о своих питомцах на всех этапах жизни и предоставляет им все необходимые услуги по уходу — от продажи корма до ветеринарной помощи: · более 25 000 товаров; · более 400 магазинов; · бесплатная доставка (подробности на сайте); · удобное мобильное приложение; · ветеринарные центры и груминг-салоны.