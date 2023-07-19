Четыре лапы и хвост — вот и все документы, которые нужны нашим питомцам на фестивале «Фонтанка SUP»

А вы знали, что фестиваль «Фонтанка SUP» настроен дружески не только по отношению к нашему карнавальному братству, но и к братьям нашим меньшим?
Если 5 августа с вами на фестивале «Фонтанка SUP» будут не только корзина, картина, картонка, но и маленькая собачонка, мы приглашаем вас поучаствовать в конкурсе «Я и ценный пассажир».
Впрочем, для конкурса в этой роли подойдет любой ваш домашний питомец. В разное время на фестивале помимо терьеров и пинчеров был кошки и попугаи, хомячки и даже улитки. Мы рады приветствовать на фестивале любых домашних животных, если они не представляют опасности для окружающих.
Для участия в конкурсе «Я и ценный пассажир» потребуется:
1. Зарегистрироваться на сам Фестиваль на официальном сайте (это бесплатно).
2. 5 августа, до старта заплыва, отправить нам в WhatsApp или Telegram фото ваше и вашего домашнего питомца. На фото обязательно должен быть виден стартовый номер, который вы получите перед фестивалем.
Мы ждем ваши фотографии по номеру +7–921–636–66–74. В тексте письма обязательно сообщите нам ваши ФИО и стартовый номер.
Партнер номинации «Я и ценный пассажир» — сеть зоомагазинов «Четыре Лапы».
«Четыре Лапы» — это крупнейшая сеть зоомагазинов в России, которая помогает владельцам домашних животных заботиться о своих питомцах на всех этапах жизни и предоставляет им все необходимые услуги по уходу — от продажи корма до ветеринарной помощи:
· более 25 000 товаров;
· более 400 магазинов;
· бесплатная доставка (подробности на сайте);
· удобное мобильное приложение;
· ветеринарные центры и груминг-салоны.
Специалисты «Четыре Лапы» применяют индивидуальный подход к каждому животному и предлагают их хозяевам такие практические услуги по уходу, как подбор правильного корма, консультацию по безопасности, уроки по социализации животного в семье и многое другое.