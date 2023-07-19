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    Таран забора и кувырки BMW на Авангардной попали на камеру

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    «Фонтанка.ру»

    Ночная авария с «перевертышем» в Красносельском районе Петербурга попала на видео. В ней серьезно пострадал водитель.

    ДТП случилось 19 июля, чуть за полночь, рядом с домом 27 по Авангардной улице. 38-летний водитель BMW X3 не справился с управлением, протаранил забор и перевернулся. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что сначала кроссовер ехал прямо, но затем его занесло влево, машина выскочила на газон, проломив металлическое ограждение, и несколько раз перевернулась.

    Водитель «БМВ» получил тяжелые травмы. Очевидцы сообщали, что мужчину выкинуло из салона машины.

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