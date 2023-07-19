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    BMW кувыркался на Авангардной улице так, что из салона выкинуло водителя

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    Серьезное ДТП с «перевертышем» произошло ночью 19 июля в Красносельском районе Петербурга. Травмы получил водитель автомобиля.

    Около полуночи 38-летний водитель автомобиля BMW X3, следуя по Авангардной улице, не справился с управлением возле дома 27 и съехал с дороги влево, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. После этого машина наехала на металлическое ограждение проезжей части и опрокинулась.

    В результате аварии водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. По словам участника группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», кроссовер перевернулся несколько раз, и мужчину выкинуло из салона через люк.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 21

    А1357919 Июл 2023 в 13:13
    Красаучик!!!
    +1−0
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