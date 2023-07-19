Оповещения через домофон и укрытие в любом подвале: МЧС прорабатывает механизмы на случай войны и ЧС

Любые подземные сооружения должны стать укрытием для россиян в случае военного конфликта, для этого уже прорабатывается правовая основа. К тому же в случае чрезвычайных ситуаций жителей многоквартирных домов смогут оповещать через домофоны, заявил 19 июля в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации глава МЧС Александр Куренков.



«Практика в приграничных регионах России показала, что сегодня наиболее эффективным, а в большинстве случаев — безальтернативным способом защиты людей от попадания снаряда в дом является укрытие под землей», — приводит слова Куренкова ТАСС. В этой связи спасательное ведомство прорабатывает правовую основу использования подземных помещений.

