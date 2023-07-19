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    Оповещения через домофон и укрытие в любом подвале: МЧС прорабатывает механизмы на случай войны и ЧС

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    Любые подземные сооружения должны стать укрытием для россиян в случае военного конфликта, для этого уже прорабатывается правовая основа. К тому же в случае чрезвычайных ситуаций жителей многоквартирных домов смогут оповещать через домофоны, заявил 19 июля в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации глава МЧС Александр Куренков.

    «Практика в приграничных регионах России показала, что сегодня наиболее эффективным, а в большинстве случаев — безальтернативным способом защиты людей от попадания снаряда в дом является укрытие под землей», — приводит слова Куренкова ТАСС. В этой связи спасательное ведомство прорабатывает правовую основу использования подземных помещений.

    Также Куренков рассказал о новом способе оповещения россиян в случае ЧС — это квартирные домофоны. Как отметил глава МЧС, такая система уже существует. И даже простые домофоны можно перенастроить, чтобы оповещение сработало в каждой квартире, уточняет РИА Новости.

    Сенаторы пригласили Куренкова на правительственный час еще в начале месяца. Он был посвящен вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

    В конце мая «Фонтанка» побывала на практическом занятии по подготовке неработающих граждан к чрезвычайным ситуациям. Как выяснила редакция, обучение трудящегося населения возлагается на работодателей.

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