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    Подготовка взрыва в отделении Сбербанка в Колпино попала на видео

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    Ночной взрыв в колпинском отделении Сбербанка и подготовка к нему попали на видео. Запись с камеры, установленной в зоне самообслуживания, оказалась в распоряжении «Фонтанки» 19 июля.

    «Фонтанка.ру»

    На кадрах видно, что злоумышленник принес в вестибюль некую трубу, начиненную, по всей видимости, пиротехнической смесью. Самодельную «бомбу» мужчина, одетый в темное, положил между стеной и банкоматом, после чего поджег. Читатели «Фонтанки» могут увидеть искры, вылетающие из трубы, после чего человек отбегает, а камера, вероятно, выходит из строя.

    Ранее в ГУ МВД рассказали, что уже ищут мужчину, устроившего взрыв, вопрос о возбуждении уголовного дела пока решается. В пресс-службе банка добавили, что отделение начало работу в штатном режиме, закрыта пока только поврежденная зона самообслуживания. В результате инцидента никто не пострадал, деньги остались в банкомате.

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