Подготовка взрыва в отделении Сбербанка в Колпино попала на видео

Ночной взрыв в колпинском отделении Сбербанка и подготовка к нему попали на видео. Запись с камеры, установленной в зоне самообслуживания, оказалась в распоряжении «Фонтанки» 19 июля.
«Фонтанка.ру»
На кадрах видно, что злоумышленник принес в вестибюль некую трубу, начиненную, по всей видимости, пиротехнической смесью. Самодельную «бомбу» мужчина, одетый в темное, положил между стеной и банкоматом, после чего поджег. Читатели «Фонтанки» могут увидеть искры, вылетающие из трубы, после чего человек отбегает, а камера, вероятно, выходит из строя.
Ранее в ГУ МВД рассказали, что уже ищут мужчину, устроившего взрыв, вопрос о возбуждении уголовного дела пока решается. В пресс-службе банка добавили, что отделение начало работу в штатном режиме, закрыта пока только поврежденная зона самообслуживания. В результате инцидента никто не пострадал, деньги остались в банкомате.