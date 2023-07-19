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    Взрывы прогремели ночью на Украине. Что известно на данный момент?

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    В ночь на среду, 19 июля, взрывы слышали в Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Киевской, Кировоградской областях и в Запорожье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ и местные власти.

    В Одесской области взрывы прозвучали в районе порта в Черноморске. «Возле порта Черноморска отчетливо слышали несколько громких взрывов. Думали, что стекла в квартире вылетят», — рассказал очевидец.

    Серия мощных взрывов произошла в Одессе — в 1:05 и 1:07 мск. Спустя час появились сообщения о повторных взрывах, а спустя два часа был зафиксирован новый взрыв.

    Ночью ПВО работала в Киевской области. «В Киеве слышны звуки взрывов. Работает ПВО. Также работает сейчас в области», — сказал киевский мэр Виталий Кличко (цитата по ТАСС).

    Также агентство без подробностей пишет о взрывах в Запорожье и Харькове.

    Во вторник, 18 июля, Минобороны РФ рассказало о групповом высокоточном «ударе возмездия» по объектам Украины.

    Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия даст ответ на теракт на Крымском мосту, жертвами которого стали мужчина и женщина, пострадала их дочь. По словам главы государства, Минобороны подготовило соответствующие предложения.

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