Взрывы прогремели ночью на Украине. Что известно на данный момент?

В ночь на среду, 19 июля, взрывы слышали в Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Киевской, Кировоградской областях и в Запорожье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ и местные власти.
В Одесской области взрывы прозвучали в районе порта в Черноморске. «Возле порта Черноморска отчетливо слышали несколько громких взрывов. Думали, что стекла в квартире вылетят», — рассказал очевидец.
Серия мощных взрывов произошла в Одессе — в 1:05 и 1:07 мск. Спустя час появились сообщения о повторных взрывах, а спустя два часа был зафиксирован новый взрыв.
Ночью ПВО работала в Киевской области. «В Киеве слышны звуки взрывов. Работает ПВО. Также работает сейчас в области», — сказал киевский мэр Виталий Кличко (цитата по ТАСС).
Также агентство без подробностей пишет о взрывах в Запорожье и Харькове.
Во вторник, 18 июля, Минобороны РФ рассказало о групповом высокоточном «ударе возмездия» по объектам Украины.
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия даст ответ на теракт на Крымском мосту, жертвами которого стали мужчина и женщина, пострадала их дочь. По словам главы государства, Минобороны подготовило соответствующие предложения.