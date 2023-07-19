Взрывы прогремели ночью на Украине. Что известно на данный момент?

В ночь на среду, 19 июля, взрывы слышали в Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Киевской, Кировоградской областях и в Запорожье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ и местные власти.

В Одесской области взрывы прозвучали в районе порта в Черноморске. «Возле порта Черноморска отчетливо слышали несколько громких взрывов. Думали, что стекла в квартире вылетят», — рассказал очевидец.

Серия мощных взрывов произошла в Одессе — в 1:05 и 1:07 мск. Спустя час появились сообщения о повторных взрывах, а спустя два часа был зафиксирован новый взрыв.

