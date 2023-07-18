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    «Стала жертвой испорченного телефона». Мария Захарова уличила певицу Наргиз в распространении слухов

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    25 комментариев
    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ГОРДЕЕВОЙ КАТЕРИНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ либо касается деятельности иностранного агента ГОРДЕЕВОЙ КАТЕРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ.

    Певица Наргиз, которой запретили въезд в Россию на 50 лет из-за критики в адрес российской армии, рассказала в программе «Скажи Гордеевой»* (автор признана иноагентом) о том, как музыкальный продюсер Максим Фадеев якобы нецензурно послал автора песни «Верните память» Марию Захарову после просьбы той выслать ей инструментал. «Фонтанка» узнала от официального представителя МИД РФ, как было на самом деле.

    В 2017 году певица Наргиз исполнила песню «Верните память». Автором выступила официальный представитель МИД Мария Захарова. Музыку написала композитор Марал Якишева, а над аранжировкой работал продюсер Максим Фадеев.

    В апреле 2022 года Захаровой понадобилась инструментальная версия композиции. Тогда дипломат обратилась напрямую к Фадееву и к музыканту Виктору Дробышу, с которым Наргиз тогда сотрудничала.

    «Звоню Вите Дробышу. Говорю: а что случилось? Меня там Мария Захарова срочно ищет. А он говорит: «Да ей понадобилась минусовка песни «Верните память», она обратилась к Фадееву, а он ее послал <...>», — рассказала Наргиз.

    Однако Мария Захарова предоставила в распоряжение «Фонтанки» доказательство, свидетельствующее о том, что «минус» был направлен Максимом Фадеевым спустя 32 минуты после ее просьбы. Никакой брани со стороны Фадеева не было, о чем свидетельствуют данные переписки.

    «Видимо, Наргиз, потрясающе исполнившая песню, стала жертвой испорченного телефона. Советую ей больше помнить хорошего, что было связано с Максом Фадеевым, и меньше распространять непроверенные слухи. Отдельная просьба к Гордеевой этот фрагмент вырезать как распространяющий дезинформацию», — добавила Захарова.

    Виктор Дробыш, который также фигурировал в рассказе Наргиз, пояснил «Фонтанке», что действительно искал минусовку «Верните память». Но не вспомнил, чтобы кто-то кого-то посылал на три буквы. По его словам, Наргиз просто вольно интерпретировала то, что Захаровой ответили не сразу.

    «Скажем так, [Мария Захарова] просто не дозвонилась до Фадеева. Мне кажется, это просто вольный перевод [певицы Наргиз] и сказано с очень большой долей гротеска. Я помню, что что-то просил [для Марии Захаровой], но абсолютно не то, чтобы кто-то кого-то послал, а просто было не найти [инструментал]», — рассказал «Фонтанке» Виктор Дробыш.

    *Авторская программа журналистки Катерины Гордеевой, которая внесена Минюстом в реестр иностранных агентов.

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    Комментарии 25

    28028701418 Июл 2023 в 22:20
    Очень интересно, но ничего не понятно
    +0−0
    ДЮрьевич18 Июл 2023 в 22:14
    А это имеет отношение к новостям СПб?
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 22:09
    Не является ли перепечатка материалов иноагентов одной из форм дискредитации ВС РФ?
    +0−0
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