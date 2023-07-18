«Последние заявления — серьезный сигнал». В Дагестане переименуют стадион имени Исинбаевой

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил минспорта республики и мэру Махачкалы организовать работу по переименованию стадиона имени Елены Исинбаевой. Об этом он написал 18 июля во «ВКонтакте».
По словам чиновника, шесть лет назад эта арена «скоропалительно, без учета мнения горожан» получила имя спортсменки. Однако он отметил, что Исинбаева с Дагестаном «свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала».
«А последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, — для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона… А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России», — пишет глава республики.
Меликов отметил, что будет правильно, если новое название объекта выберут сами дагестанцы. Он допустил, что жители захотят вернуть прежнее название — «Труд».
Накануне двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сообщила, что в сентябре 2023 года возобновляет свою международную деятельность в МОК. Статус ее членства оказался под вопросом, пока комиссия по этике МОК выясняла, поддерживает ли Исинбаева боевые действия и есть ли у нее контрактные обязательства с военными структурами. Кроме того, она прокомментировала слухи о своем переезде в Испанию: «Друзья, обращаюсь ко всем, кто распространяет фейковые статьи и информацию: я человек мира, всегда была и ею останусь! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые "готовы бросить камень в меня сегодня" лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото
18 июля стало известно, что комиссия по этике Международного олимпийского комитета не нашла оснований для применения санкций в отношении Исинбаевой. Установлено, что после 24 февраля 2022 года она «не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине».