«Последние заявления — серьезный сигнал». В Дагестане переименуют стадион имени Исинбаевой

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил минспорта республики и мэру Махачкалы организовать работу по переименованию стадиона имени Елены Исинбаевой. Об этом он написал 18 июля во «ВКонтакте».



По словам чиновника, шесть лет назад эта арена «скоропалительно, без учета мнения горожан» получила имя спортсменки. Однако он отметил, что Исинбаева с Дагестаном «свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала».



«А последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, — для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона… А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России», — пишет глава республики.

