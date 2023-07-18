Реабилитация для детей-инвалидов с корью и без лицензии. Как Роспотребнадзор обнаружил нездоровую «Зону здоровья»

Фото: Andreas Arnold/DPA/TASS Поделиться Поделиться





Мать с ребенком прибыли из Дагестана на базу «Зона здоровья», расположенную в деревне Гарболово во Всеволожском районе. Сыпь на теле 6-летней девочки сотрудники базы выявили 8 июля, но мать категорически отказывалась от госпитализации. 11 июля — только по требованию специалистов Роспотребнадзора — ребенка отправили в Детский научно-клинический центр инфекционных болезней (бывший НИИДИ). Позже выяснилось, что нарушение эпидрежима на базе — не единственная беда.



База реабилитации для детей с неврологическими нарушениями «Зона здоровья» — так ее позиционируют — рассчитана на иногородних детей-инвалидов с сопровождающими их взрослыми. Летом не пустует. При этом три дня ребенок с корью находился на территории базы, у которой в правилах заезда нет требования о предоставлении справки о прививке от кори для взрослых и предоставлении сертификата о прививках для детей. Между тем это самая заразная болезнь. Каждый заболевший заражает 9 из 10 контактировавших с ним непривитых или не болевших корью людей.



14 июля «Фонтанка» дозвонилась до администратора «Базы здоровья» и спросила, продолжается ли заезд для тех, кто забронировал номера на базе. Выяснилось, что никаких изменений нет. На вопрос о случае выявления кори администратор ответила: «У нас не то чтобы дети заболели. У нас была проверка — сейчас по Ленинградской области и Петербургу постоянные проверки на корь везде. Чтобы к нам прибыть, необходима справка, что ребенок и взрослый сопровождающий привиты от кори». На замечание о том, что прежде такие справки не требовались, девушка сказала: «Распоряжение Роспотребнадзора пришло 12-го числа (июля): надо перед заездом прислать по почте фотографии справок о прививке <…>, а если их нет, то прививку можно сделать дома или в Петербурге по приезде».



На самом деле 12 июля на базу пришел сам Роспотребнадзор, а не распоряжение от него. В ответе на запрос «Фонтанки», полученном 18 июля, по поводу эпидситуации, сложившейся в «Зоне здоровья», контрольное ведомство сообщило, что «приостановлен прием новых проживающих на 21 день с момента выявления заболевшего ребенка».



Сейчас, по данным Роспотребнадзора, на базе находятся 26 проживающих, в том числе 13 детей. Документов о вакцинации или ревакцинации против кори нет ни у одного из них. В итоге всех — и гостей базы, и ее работников — вакцинировали, а у тех, кто не знал, делали ли ему когда-либо прививку, взяли анализы на антитела к кори. Как рассказали в надзорном ведомстве, за всеми контактировавшими с заболевшим ребенком установлено медицинское наблюдение. За теми, кто уехал в свои регионы, будут наблюдать медицинские работники по месту жительства — информация туда уже направлена.



18 июля в телефонном разговоре с «Фонтанкой» администратор «Зоны здоровья» сказала, что база работает, мест на август нет, все забронировано. С тем, как она работает, разбираться придется еще долго, как Роспотребнадзору, так и другим надзорным и правоохранительным органам.

То, что с ходу бросилось в глаза санитарным врачам, так это, как они говорят, «косвенные признаки оказания медицинской помощи» при отсутствии лицензии на нее. Хотя их можно не называть косвенными, потому что на сайте базы представлены реабилитационные программы напрямую: логопедические методики, гидротерапия, канистерапия, иппотерапия. На сайте их называют процедурами, рекламируются они как реабилитация — портреты реабилитологов (это медицинская специальность) тоже размещены на странице базы в интернете. И понятно, раз сюда приглашают детей с неврологическими нарушениями и инвалидностью, можно предположить, что им проводят и массаж, и мануальную терапию — они в ней нуждаются. Но лицензии на медицинскую деятельность у базы нет. Она есть у медицинского центра «Доктрина», расположенного на Коломяжском проспекте и числящегося у базы партнером. И договор на оплату пребывания на базе надо заключать именно с этим медицинским центром — образец договора размещен на сайте организации.



В том, что «Базу здоровья» можно назвать организацией, специалисты Роспотребнадзора засомневались. База расположена на земле, зарегистрированной как ЛПХ (личное подсобное хозяйство), на которой по закону разрешен только один вид использования — ведение личного подсобного хозяйства (производство, переработка и продажа сельхозпродукции без ИП или юрлица). То есть назначение земли создания базы отдыха на ней точно не предусматривает.



Теперь Управление Роспотребнадзора «проводит мероприятия по установлению правового статуса базы. Направлены запросы в Управление Росреестра по Ленинградской области, Управление Федеральной налоговой службы, муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район. <…> В действиях хозяйствующего субъекта обнаружены нарушения прав потребителя, <…> решается вопрос о проверке владельца базы отдыха. Об этом сообщили «Фонтанке» в ответе на запрос. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк добавила: «Мы отправили материалы проверки в Следственный комитет и прокуратуру, потому что возникло очень много вопросов, не входящих в компетенцию Роспотребнадзора. Ими должны заняться правоохранительные органы как можно быстрее, потому что там находятся дети. Мы запретили прием новых гостей на базу, но у нас нет полномочий ее закрыть».

Кира Черных, Любовь Хмелевская, «Фонтанка.ру»

