Сбер амнистировал помощников украинских беженцев: счета разблокируют

Волонтеры, которые занимаются помощью украинским беженцам в Петербурге, начали писать о разблокировке счетов их доноров.
«У наших доноров начали разблокировать карты. В одном случае даже извинились, о как! Не знаю, что сработало (и сработало ли полностью), — рассказала в соцсетях волонтер Екатерина Евченко 18 июля. — Но ещё не все карты разблокированы, и кто-то даже не может снять свои средства».
Эту же информацию подтвердил волонтер Егор Захаров, в сборе которого и участвовали многие заблокированные. Число разблокировок идет на десятки, заявил депутат ЗакСа Борис Вишневский.
«Судя по комментариям — уже у двух и больше десятков людей. Без всяких объяснений, просто восстановился доступ. Думаю, что широкая огласка подействовала. Спасибо всем неравнодушным», — отметил Вишневский.
Почему в Петербурге заблокировали счета тем, кто жертвовал беженцам и как это объясняли в Сбере, — читайте в материале «Фонтанки».