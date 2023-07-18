Сбер амнистировал помощников украинских беженцев: счета разблокируют

Волонтеры, которые занимаются помощью украинским беженцам в Петербурге, начали писать о разблокировке счетов их доноров.



«У наших доноров начали разблокировать карты. В одном случае даже извинились, о как! Не знаю, что сработало (и сработало ли полностью), — рассказала в соцсетях волонтер Екатерина Евченко 18 июля. — Но ещё не все карты разблокированы, и кто-то даже не может снять свои средства».

Эту же информацию подтвердил волонтер Егор Захаров, в сборе которого и участвовали многие заблокированные. Число разблокировок идет на десятки, заявил депутат ЗакСа Борис Вишневский.