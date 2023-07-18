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    Сбер амнистировал помощников украинских беженцев: счета разблокируют

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    11 комментариев

    Волонтеры, которые занимаются помощью украинским беженцам в Петербурге, начали писать о разблокировке счетов их доноров.

    «У наших доноров начали разблокировать карты. В одном случае даже извинились, о как! Не знаю, что сработало (и сработало ли полностью), — рассказала в соцсетях волонтер Екатерина Евченко 18 июля. — Но ещё не все карты разблокированы, и кто-то даже не может снять свои средства».

    Эту же информацию подтвердил волонтер Егор Захаров, в сборе которого и участвовали многие заблокированные. Число разблокировок идет на десятки, заявил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

    «Судя по комментариям — уже у двух и больше десятков людей. Без всяких объяснений, просто восстановился доступ. Думаю, что широкая огласка подействовала. Спасибо всем неравнодушным», — отметил Вишневский.

    Почему в Петербурге заблокировали счета тем, кто жертвовал беженцам и как это объясняли в Сбере, — читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 11

    Гость18 Июл 2023 в 18:04
    Есть порядочные люди в нашем славном городе... 🤗
    +0−0
    27710322518 Июл 2023 в 17:10
    СПЕР БАНК
    +1−1
    Гость18 Июл 2023 в 16:58
    Мечутся вместе с линией партии) как же знакомо
    +1−1
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