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    В Шушарах началось строительство двух детских садов на 440 мест каждый — их сдадут к 2025 году

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    5 комментариев

    ООО «Агромпром», входящее в группу компаний «Дальпитерстрой», получило разрешение на строительство детских садов на Новгородском проспекте и Школьной улице в Шушарах. С учетом полученных ранее разрешений на строительство школы и детского сада, к 2025 году в районе станет больше на 1 925 мест для школьников и на 1 320 мест — для воспитанников дошкольных учреждений.

    В настоящее время все четыре социальных объекта уже строятся. При этом для трех детских садов используется единый проект, разработанный СК «Дальпитерстрой»: это будут трехэтажные здания с яркими фасадами, украшенными декоративными элементами. Общая площадь каждого детского сада — более 10 тыс. кв. м.

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    Все соцобъекты возводятся в микрорайоне, где сейчас идет строительство ЖК повышенного комфорт-класса «Алексеевский квартал», а в планах — построить на этом земельном участке еще несколько жилых комплексов.

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    Комментарии 5

    Гость18 Июл 2023 в 15:23
    Как говорил Станислав Садальский , на вопросы о ребенке :" что ж, обратно не засунешь.."
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 15:19
    В Шушарах надо сразу строить двадевятиэтажных детсада. И занимать новые этажи по мере уплотнения района. Что такое 440 мест? Это очень мало.
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 15:08
    Молодцы, а до 2025 куда детей девать ?
    +0−0
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