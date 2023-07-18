В Шушарах началось строительство двух детских садов на 440 мест каждый — их сдадут к 2025 году

ООО «Агромпром», входящее в группу компаний «Дальпитерстрой», получило разрешение на строительство детских садов на Новгородском проспекте и Школьной улице в Шушарах. С учетом полученных ранее разрешений на строительство школы и детского сада, к 2025 году в районе станет больше на 1 925 мест для школьников и на 1 320 мест — для воспитанников дошкольных учреждений.

В настоящее время все четыре социальных объекта уже строятся. При этом для трех детских садов используется единый проект, разработанный СК «Дальпитерстрой»: это будут трехэтажные здания с яркими фасадами, украшенными декоративными элементами. Общая площадь каждого детского сада — более 10 тыс. кв. м.