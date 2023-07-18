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    В Псковской области создали отряд содействия обороне и безопасности

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    16 комментариев

    В Псковской области появилась автономная некоммерческая организация «Отряд содействия обороне и безопасности». Соответствующее распоряжение подписал глава региона Михаил Ведерников, сообщается во вторник, 18 июля, в его Telegram-канале.

    Отряд получил название «Дружина», сейчас проводится отбор «первичного актива».

    «Cтруктура будет объединять те самые муниципальные команды неравнодушных людей, о которых мы говорили после атаки беспилотников в конце мая», — рассказал губернатор Псковской области.

    По его словам, в каждом районе и городе будет сформирована своя команда, для которых будет разработан соответствующий учебный план.

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    Псковская областьМихаил Ведерников
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    Комментарии 16

    Гость18 Июл 2023 в 15:30
    Беда в том что тот кто принимает законы должен принимать лекарства!
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 15:26
    жесть, до чего страна докатилась
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 15:17
    Да отрядов различных развелось и онф.и другие только работать не кому.дороги больницы дет
    Сады и многое многое другое.приводить в чистоту и порядок страну волонтеров не сыщех .а в стране дел по зарез.и работы на десятилетия вперед имеется.
    +0−0
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