В Псковской области создали отряд содействия обороне и безопасности

В Псковской области появилась автономная некоммерческая организация «Отряд содействия обороне и безопасности». Соответствующее распоряжение подписал глава региона Михаил Ведерников, сообщается во вторник, 18 июля, в его Telegram-канале.

Отряд получил название «Дружина», сейчас проводится отбор «первичного актива».



«Cтруктура будет объединять те самые муниципальные команды неравнодушных людей, о которых мы говорили после атаки беспилотников в конце мая», — рассказал губернатор Псковской области.



По его словам, в каждом районе и городе будет сформирована своя команда, для которых будет разработан соответствующий учебный план.