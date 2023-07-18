Губернатор Гладков: Пять человек пострадали в Белгородской области при обстреле со стороны Украины

Пять жителей посёлка Шамино пострадали в результате обстрелов со стороны Украины, заявил 18 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сейчас пострадавшие находятся в городской больнице № 2.



По информации главы региона, у одного из госпитализированных осколочная рана грудной клетки — его состояние оценивается как средней тяжести.



Остальные получили ранения легкой степени тяжести.



16 июля Шебекино Белгородской области снова попало под обстрел. В тот раз удары «Градами» пришлись на центральный рынок. От полученных осколков скончалась женщина, которая ехала на велосипеде.

