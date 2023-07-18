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    Губернатор Гладков: Пять человек пострадали в Белгородской области при обстреле со стороны Украины

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    6 комментариев

    Пять жителей посёлка Шамино пострадали в результате обстрелов со стороны Украины, заявил 18 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сейчас пострадавшие находятся в городской больнице № 2.

    По информации главы региона, у одного из госпитализированных осколочная рана грудной клетки — его состояние оценивается как средней тяжести.

    Остальные получили ранения легкой степени тяжести.

    16 июля Шебекино Белгородской области снова попало под обстрел. В тот раз удары «Градами» пришлись на центральный рынок. От полученных осколков скончалась женщина, которая ехала на велосипеде.

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    Комментарии 6

    Гость18 Июл 2023 в 15:19
    Губернатор Гладков- это звучит горько!
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 15:18
    Ехали медведи на велосипеде, а за ними комарики на воздушном шарике)
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 13:53
    Спасибо, если бы не убрали комментарий, не было бы просмотра творчества Михаила Светлова . Потрясающий человек.
    +0−0
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