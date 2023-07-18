Кого вы встретите на «Фонтанка SUP»: косплееры рассказали о плюсах ярких нарядов и подготовке к карнавалу

В прошлом году «Фонтанка SUP» установил мировой рекорд по числу участников: 6,5 тысяч сапсёрферов в ярких костюмах супергероев, динозавров и персонажей компьютерных игр проплыли по рекам и каналам Петербурга. Этим летом город вновь ждет нашествие косплееров, а партнеры фестиваля из команды «Газпром нефти» уже готовят призы за креативные образы и энергичные выступления.



Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Пока участники готовят свои костюмы, «Фонтанка» поговорила с косплеерами о том, как зародилась их субкультура, можно ли зарабатывать на таком хобби и в образе каких героев они собираются выйти в свет на этот раз.







Двойная жизнь Что же скрывается под модным словом «косплей»? В дословном переводе с английского это костюмированная игра (costume play). Вроде бы ничего нового: и реконструкцию Бородинского сражения делали, балы-маскарады устраивали. Но ролевые игры — это не то. Если в реконструкции главное — история, а в маскараде — остаться неузнанным, то в косплее на первое место выходит стопроцентное попадание в образ.



Чаще всего для перевоплощения косплееры выбирают героев из компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и манги. Многие вообще считают, что косплей зародился в двухтысячных и пришел к нам из Японии. Но это не совсем так. Пионером косплея принято считать американского писателя-фантаста Форреста Джеймса Акермана, который в 1939 году заявился на первую в мире научно-фантастическую конвенцию Worldcon в футуристическом костюме.

В восьмидесятых годах культура косплея вышла на новый уровень действительно благодаря росту популярности аниме. Персонажи мультфильмов настолько захватили сердца японцев, что они стали воссоздавать их в реальности. Масштаб косплея в Японии, конечно, впечатляет. Лучшие косплееры становятся идолами для молодежи и собирают многотысячные армии поклонников. С ними заключают рекламные контракты, а хобби превращается в заработок.



Но все же для истинного косплеера главное — не деньги, а возможность разнообразить свою жизнь, наполнить ее волшебством и творческой самореализацией. «Ветеран» питерского движения косплея, известная под ником Учиха Изуна, варится в котле перевоплощений уже почти 20 лет. Сейчас ей 44 года, а основная работа никак не связана с хобби, поэтому некоторые коллеги даже не догадываются об ее увлечении. Изуна отмечает, что, несмотря на популярность движения косплея, многие в России до сих пор скептически относятся к людям, которые этим занимаются.



Фото: Фото из архива Учиха Изуны Фото: Фото из архива Учиха Изуны Фото: Фото из архива Учиха Изуны Поделиться Поделиться





— К сожалению, не все люди воспринимают косплей как творческое хобби, поэтому я разграничиваю свои жизни — обычную и косплейную, — говорит Изуна. — Мой первый косплей — Каору Нагиса из «Евангелиона» — был в 2005 году, так что этот год можно считать точкой отсчета. В то время косплей делали для себя — не ради фоточки, а ради эмоций. Примерить на себя понравившийся образ, разве это не здорово? Темы для костюмов я использую самые разные, от аниме до игр и оригинальных образов. Если беру какой-то образ за основу, то стараюсь следовать ему, но также это может быть фантазия на тему или полностью оригинальный образ. На мой взгляд, и то и другое будет косплеем. Каждым новым костюмом я горжусь, с каждым совершенствуюсь, осваиваю новые техники. Самый «долгий» костюм расшивала бусинами два года. Самый дорогой, без учета моих трудов, обошелся мне в 15 тысяч рублей за одни только материалы. Но больше всего я горжусь своим стендом по вселенной Вархаммер 40000.



Каждый год в Петербурге проводится множество фестивалей, на которых ждут косплееров со всей России. За лучший костюм традиционно положен приз. Участие в фестах — это еще один из атрибутов жизни современного косплеера.

— В этом году я думаю поучаствовать в «Фонтанка SUP». Я посещаю самые разные мероприятия: от небольших камерных аниме фестов до крупных гик конвентов, — продолжает Изуна. — Далеко не на всех фестивалях есть денежные призы. Для меня главное, чтобы было весело. Но, что греха таить, получить приз, конечно, любому приятно, даже если это просто памятная кружка в пакете. С каждым годом я встречаю все больше новых лиц. Сколько людей обычно собирается? Зависит от фестиваля. На аниме-направлениях, таких как «M.Ani.Fest», и «AniCon», более закрытая тусовка, они менее известны, поэтому люди малознакомые приходят туда гораздо реже, чем, допустим, на «Старкон» или VK Fest, куда может попасть любой, кто увидел рекламу.



Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Дед Мазай на Фонтанке Эдуард Никаноров из Череповца обожает сплавы, поэтому, узнав однажды о «Фонтанка SUP», решил принять участие в проекте. По профессии Эдуард — учитель черчения, по призванию — покоритель водных просторов. И воспоминания о фестивале его до сих пор не отпускают.

— Скоро уже год, как свершилось это грандиозное событие — около шести тысяч участников ярких и неповторимых, а мы с друзьями вспоминаем о sup-фестивале на Фонтанке с улыбкой, — говорит Эдуард Никаноров. — При выборе костюма я сначала хотел быть морячком, но не хватало элементов для образа. Образ деда Мазая пришел спонтанно при обсуждении в группе единомышленников. Все сложилось, как пазл, — валенки, шапка, тельняшка, рукавицы и зайцы. 20 разных мастей и размеров плюшевых игрушек собирали дружеским коллективом. В Питер из Череповца приехал с двумя огромными рюкзаками: с сапом и зайцами. При входе в метро во время досмотра вещей у службы безопасности был недоуменный взгляд: зачем в 30-градусную жару нужны валенки, ушанка и столько зайцев? В этом году едем на «Фонтанку SUP» командой. Образ будет ярче: уже ждёт новая ультра-яркая ушанка, обновлённые рукавицы и шикарные валенки — куда же без них. Что для меня важнее — спорт или карнавал? Для меня важно все! Карнавал хорош тем, что он непередаваемо яркий и эмоции зашкаливают. В спортивных заплывах другое — мощная энергетика, весла буквально взрывают воду.



Фото: Фото из архива Эдуарда Никанорова Фото: Фото из архива Эдуарда Никанорова Фото: Фото из архива Эдуарда Никанорова Поделиться Поделиться





Эдуард отмечает, что люди, пришедшие в косплей в сознательном возрасте, намного преданнее своему увлечению, чем ребята, создающие образ на один раз для эффектной фотосессии. Но это не значит, что молодежь косплеит меньше. Косплей, он же карнавал, он же маскарад, — дарит взрыв эмоций, возможность раскрыть свой внутренний потенциал, раскрепоститься, завести знакомства и найти новых друзей, а главное — отвлечься от рутины будничных дней и подарить себе и окружающим сказку.



Кот Леопольд на велосипеде Олег Алферов из Волгоградской области в мире косплея оказался другим путем. Вся его нынешняя жизнь связана с велосипедом, поэтому Олег старается принимать участие во всех городских велопробегах и готовит для этого специальные образы. Он уже перевоплощался в доктора Айболита, Карлсона, пирата, Деда Мороза, лепрекона. В этом году Олег решил косплеить кота Леопольда. Процесс изготовления костюма оказался довольно долгим и трудоемким. Плюшевые мыши были куплены в онлайн-магазине, но чтобы они соответствовали героям мультфильма, их одежду пришлось покрасить вручную. В ярко-желтый цвет была перекрашена гитара и установлена на багажнике велосипеда, на руле разместились деревянная палитра и кисти. Сам Олег оденется соответственно персонажу — в желтую футболку с огромным фиолетовым бантом, фиолетовые тапочки и соломенную шляпу. Грим на лице минимален — специальным карандашом нарисованы лишь черные усы.

Фото: Фото из архива Олега Алферова Фото: Фото из архива Олега Алферова Поделиться Поделиться





Перед стартом костюм обязательно проходит обкатку, автор проверяет, надежно ли закреплены на велосипеде гитара, палитра и, конечно, мыши. Безопасность в дороге — это главное для косплеера-велосипедиста. При создании костюма нужно учитывать факторы риска: нельзя использовать длинные развевающиеся одеяния — полы плаща может закрутить в цепь велосипеда, обувь должна быть максимально удобной, а реквизит на руле не мешать управлению.

— Все мои образы положительные, легкоузнаваемые, — говорит Олег Алферов. — Сначала увлекся велопарадами, затем косплеем, так как на многих мероприятиях существуют различные номинации, в том числе и на лучший костюм. А началось все с олимпийского мишки, которого усадил на велосипед. Меня спрашивали: зачем ты медведя катаешь? А я отвечал: ну как же! Волгоград — город олимпийских чемпионов, медведь у меня олимпийский — символ силы воли. Нет ничего просто так, во всем есть смысл. Предпоследним моим косплеем был доктор Айболит — и не было таких людей, кто не узнал бы этого героя. Смех, одобрение, пальцы вверх, но главное — улыбка у людей всех возрастных категорий.



То, что возраст хобби не помеха, Олег Алферов знает не понаслышке. Свой первый приз на велопараде — за олимпийского мишку — он выиграл в 2019 году, тогда ему было 45 лет. Дальше пошло по нарастающей, хотелось придумывать новые образы. У Олега двое детей — старшая дочка учится в университете, младший сын идет в школу, и им очень нравится Чебурашка. Поэтому для своего второго образа Олег выбрал именно героя рассказов Эдуарда Успенского и сшил себе костюм Чебурашки самостоятельно. Потом Новый год, а следовательно, и образ Деда Мороза с елкой и мешком подарков на велосипеде.



Фото: Фото из архива Олега Алферова Фото: Фото из архива Олега Алферова Поделиться Поделиться





— Когда я еду по городу в костюме, меня снимают на видео, просят сфотографироваться, все мои образы понятны и близки людям, — продолжает Олег Алферов. — Мне нравится дарить радость и делиться хорошими эмоциями с окружающими.

