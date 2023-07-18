«Стало модным среди детей»: за пропаганду экстремизма предлагают сажать до пяти лет

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение проект поправок в уголовную статью 280 УК РФ — публичные призывы к осуществлению экстремизма. Согласно поправкам, за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма человека также могут лишать свободы сроком до пяти лет, сообщил утром 18 июля в своем telegram-канале депутат Василий Пискарев.



Авторами инициативы выступили депутаты Василий Пискарев, Петр Толстой, Андрей Картаполов, Анна Кузнецова и Эрнест Валеев. Основная идея поправок заключается в том, чтобы приравнять ответственность за публичное оправдание экстремизма к ответственности за призывы к осуществлению такой деятельности. По этой статье предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы сроком до пяти лет.

