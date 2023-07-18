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    «Стало модным среди детей»: за пропаганду экстремизма предлагают сажать до пяти лет

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    Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение проект поправок в уголовную статью 280 УК РФ — публичные призывы к осуществлению экстремизма. Согласно поправкам, за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма человека также могут лишать свободы сроком до пяти лет, сообщил утром 18 июля в своем telegram-канале депутат Василий Пискарев.

    Авторами инициативы выступили депутаты Василий Пискарев, Петр Толстой, Андрей Картаполов, Анна Кузнецова и Эрнест Валеев. Основная идея поправок заключается в том, чтобы приравнять ответственность за публичное оправдание экстремизма к ответственности за призывы к осуществлению такой деятельности. По этой статье предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы сроком до пяти лет.

    По мнению Пискарева, уголовная ответственность за оправдание экстремизма поможет профилактике таких преступлений и деструктивных идеологий среди несовершеннолетних. Он считает, что сегодня возникла опасная тенденция представлять страшные преступления «модными» в молодежной среде.

    Ранее Госдума разрешила судимым заключать контракты с Минобороны. Однако закон не распространяется на тех, кто ранее был осужден за терроризм, экстремизм и другие тяжкие правонарушения.

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