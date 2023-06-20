Госдума разрешила судимым заключать контракты с Минобороны

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, который дает возможность судимым и ограниченно годным гражданам поступать на военную службу по контракту на период мобилизации, действия военного положения или в военное время.



Отмечалось, что поправки не касаются тех, кто ранее был осужден за терроризм, экстремизм, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и другие тяжкие правонарушения.



Кроме того, предлагается продлить предельный возраст пребывания на военной службе в период мобилизации, действия военного положения или в военное время. Для контрактников — 65 лет, а для высших офицеров — 70.

