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    Госдума разрешила судимым заключать контракты с Минобороны

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    Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, который дает возможность судимым и ограниченно годным гражданам поступать на военную службу по контракту на период мобилизации, действия военного положения или в военное время.

    Отмечалось, что поправки не касаются тех, кто ранее был осужден за терроризм, экстремизм, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и другие тяжкие правонарушения.

    Кроме того, предлагается продлить предельный возраст пребывания на военной службе в период мобилизации, действия военного положения или в военное время. Для контрактников — 65 лет, а для высших офицеров — 70.

    Также авторы законопроекта предлагают дать возможность в указанные периоды поступить на военную службу по контракту гражданам с категорией здоровья В — ограниченно годные. Заболевания, исключающие службу по контракту, будут определены в перечне Минобороны.

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