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    Зарево пожара освещает ночное Волхонское шоссе. С ним разбирается экологическая инспекция

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    Борьба с огнём на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области продолжается. С видом на пожар засыпают, в том числе, на юге Петербурга.

    Видео с Волхонского шоссе с «Фонтанкой» поделился читатель. Около полуночи 18 июля там по-прежнему ярко. Жители Московского района города наблюдают за огнём из окон верхних этажей.

    «Открытое горение проходит на территории юридических лиц, осуществляющих деятельность по обращению с отходами и изготовлению щепы», — сообщают в комитете государственного экологического надзора, добавляя, что с фактом возгорания разбирается экологическая инспекция.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    читатель «Фонтанки»

    Комитет государственного экологического надзора

    Пожар рядом с полигоном ТБО разгорелся около пяти часов вечера 17 июля. Через четыре часа его удалось локализовать на площади в 3 тысячи квадратных метров. Пламя сбивали с вертолёта Ми-8 МЧС России.

    «Информация о пострадавших не поступала», — уточнили в ГУ МЧС по Ленобласти.

    Ликвидацию контролирует прокуратура. Специалисты областного Роспотребнадзора отобрали пробы воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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