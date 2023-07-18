Зарево пожара освещает ночное Волхонское шоссе. С ним разбирается экологическая инспекция

Борьба с огнём на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области продолжается. С видом на пожар засыпают, в том числе, на юге Петербурга.



Видео с Волхонского шоссе с «Фонтанкой» поделился читатель. Около полуночи 18 июля там по-прежнему ярко. Жители Московского района города наблюдают за огнём из окон верхних этажей.

«Открытое горение проходит на территории юридических лиц, осуществляющих деятельность по обращению с отходами и изготовлению щепы», — сообщают в комитете государственного экологического надзора, добавляя, что с фактом возгорания разбирается экологическая инспекция.