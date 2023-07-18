Мутировавший коронавирус убивает тысячи кошек на Кипре. Как спасти своего питомца в России, рассказал ветеринар

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сотни тысяч рублей понадобится, чтобы вылечить в России кошку от коронавирусного перитонита, убивающего кошек Кипра.

На Кипре гибнут тысячи кошек. СМИ Кипра сообщают, что их массовая гибель от коронавирусного перитонита началась в столице Кипра Никосии в январе и сегодня достигла уже 300 тысяч. Бездомных кошек Кипра посчитать невозможно, говорят об оценочной численности в миллион особей. Получается, умерло каждое третье животное. Прогнозируют распространение инфекции в Турции и Израиле. Пессимисты утверждают, что не исключен ее завоз и в Россию. Отчего умирают кошки и как их защитить, «Фонтанке» рассказала ветеринарный врач Елена Сухотина.



— Елена, что произошло с кошками на Кипре и что такое коронавирусный перитонит?

— Коронавирусный инфекционный перитонит кошек (международная аббревиатура FIP, российская — ВПК) — тяжелое вирусное заболевание. Оно развивается, когда кишечный коронавирус FCoV, носителем которого является едва ли не каждая вторая кошка, мутирует в вирус инфекционного перитонита FIPV под влиянием разных факторов, ведущим является стресс у животного. По статистике, мутация развивается у 4–8% носителей этого вируса. Подчеркну, никакого отношения к коронавирусу SARSr-CoV-2, вызвавшему пандемию среди людей, он не имеет, это внутривидовой кошачий вирус.



Не исключено, конечно, что произошла его новая мутация, вызвавшая такую массовую гибель животных, это требует серьезных научных исследований. Потому что, даже учитывая сложное обеспечение ветеринарной помощью на Кипре в принципе и обилие бездомных кошек, которых вряд ли кто-то на острове лечит, эпидемия развивается пугающе стремительно.

— У российских кошек бывает FIP (ВПК)?

— Конечно, он регистрируется у кошек во всем мире. Известный американский ученый Нильс К. Педерсен, изучающий коронавирус уже около 40 лет, считает, что до 90% кошек на планете могут быть носителями кишечного коронавируса. Носительство не требует лечения — наличие этой инфекции проявляется периодическим расстройством стула и появлением небольшого количества свежей крови в кале, но это не приводит к каким-то патологическим процессам.



Когда кишечный коронавирус мутирует, он провоцирует развитие нескольких форм FIP: влажную, сухую, глазную и неврологическую. Самая распространенная — «влажная», или выпотная, форма. Под воздействием вируса появляется выпот в брюшную или грудную полость, увеличивается объем живота, начинается одышка, развиваются симптомы дыхательной недостаточности, возникает давление на внутренние органы. При «сухой» форме симптомы часто бывают стерты, кошки периодически становятся вялыми, теряют в весе. На внутренних органах образуются пиогранулематозные очаги. При глазной форме выпот образуется в передней камере глаза так, что у кошки глаз становится мутным (как кисель) и хозяин может это заметить. Неврологическая форма протекает с неврологическими симптомами: животное угнетено, зрачки плохо реагируют на свет, могут быть судороги, круговые движения. Это самая тяжёлая форма заболевания.



— Животные умирают тысячами — заболевание неизлечимо?

— С 2020 года это заболевание признано излечимым, от него есть лекарство — главное вовремя поставить диагноз и начать лечение. На Кипре уровень ветеринарии не самый передовой, да и кто будет массово лечить бездомных кошек? И уровень ответственности хозяев кошек за своих питомцев имеет значение. Внимательный владелец быстро заметит, что с животным что-то не в порядке.

Лечение FIP длительное, комплексное, помимо основного противовирусного препарата нужны лекарства симптоматической терапии. Инъекции противовирусного препарата надо делать в течение почти трех месяцев — 84 дня, это стандартный протокол. Уколы очень болезненные, хозяевам сложно делать их самостоятельно, не все способны на это. Поэтому, как правило, это 84 посещения ветеринарной клиники.



Что касается стоимости, то, когда препарат только появился на рынке, 1 доза на 1 кг веса кошки стоила 120 долларов. Умножим на три килограмма (средний вес кошки), получим 360 долларов и умножим на 84 дня (курс лечения), получаем, что тогда это было больше 30 тысяч долларов.

— У вас кто-то лечил свое животное по таким расценкам?

— У меня лично — нет. Но я знаю, что, например, певица Наталья Гулькина лечила своего кота, правда, доллар тогда стоил дешевле, курс обошелся около миллиона рублей.

Сейчас лечение стало дешевле, курс инъекций с учетом проведения промежуточных контрольных анализов крови, УЗИ, симптоматического лечения — порядка 250–300 тысяч рублей.



Кроме того, появились и противовирусные таблетки. Если заболевание протекает в легкой или относительно легкой форме, то стоимость курса лечения таблетированными препаратами обойдется в сумму около 20 тысяч рублей. Но если у кошки развилась тяжелая форма, то они могут не оказать необходимого эффекта.



На Кипре стоимость лекарства приблизительно такая же, но прием ветврача дороже. У нас стоимость первичного терапевтического приема, то есть полный физикальный осмотр, выдача рекомендаций по обследованию, кормлению и содержанию, — в среднем по Санкт-Петербургу 1–2 тысячи рублей, на Кипре — 50–60 евро (5–6 тысяч рублей). Прием ветврача только по записи за 1–2 недели, за это время животное может погибнуть.

— СМИ сообщали, что для лечения нужны препараты, которые использовались в лечении людей от ковида. Это так?



— Нет, это средство разрабатывалось для лечения вируса Эболы и других РНК-вирусов, но в ходе клинических испытаний обнаружился его эффект против коронавирусной инфекции кошек. Для лечения ковида оно бесполезно.

— Существуют условия, при которых развивается смертельно опасная для кошек FIP?

— Мутировавший кишечный коронавирус, вызывающий перитонит, развивается и распространяется, как правило, при скученном содержании животных — речь идет о так называемых «многокошковых» квартирах, в которых животные заражаются друг от друга через общие лотки и общие миски. В России по непонятным причинам в лидерах по распространенности заболевших ВПК — британские и шотландские кошки, мейн-куны. Они же и лидеры продаж среди породистых животных. Зачастую их разводят в плохих условиях, а у их хозяев забота о котятах сводится к задаче дорастить живыми до момента «сбыта». Ветврачи часто наблюдают такую историю: человек купил породистого котенка, а через 4–8 недель после заражения, когда котенок достаточно большой, возможно, уже и прививки какие-то есть, проявляются первичные клинические признаки FIP.



— Какие это признаки?

— Часто отмечаются вялость, отказ от пищи, высокая температура — 40 градусов — в течение долгого времени, которая не сбивается в течение нескольких дней жаропонижающими, антибиотиками (нормальная температура для кошки от 37,5 до 39), раздутый живот — именно с жалобами на него к нам обращаются чаще всего петербуржцы. Мы делаем анализы на кошачий коронавирус разными методами, например ПЦР или ИФА, но они не определяют, имеем мы дело с мутировавшим вирусом или обычным кишечным. Подобный анализ, который будет способен различать вирусы, еще только разрабатывается в научных лабораториях. Пока существующие тесты могут нам дать ответ, есть ли в организме кошки на данный момент коронавирус или нет. Диагноз ставится комплексно, поэтому мы назначаем различные дополнительные исследования, изучаем анамнез пациента, анализируем клинические проявления.



— Сообщается, что мутировавшая инфекция проникла уже в Израиль и в Турцию. Говорят, смертельный для кошек коронавирус придет рано или поздно и в Россию. Как предупредить тяжелое течение болезни у своих питомцев?

— Специфической профилактики против кишечного коронавируса кошек нет. Зарубежные коллеги создали вакцину несколько лет назад, но она оказалась неэффективной, и ее сняли с производства.

Существует мнение, что у кошек все болезни от нервов. Действительно, у них нервная система очень трепетная, надо беречь их от стрессов. Громкие звуки, праздничные салюты, ремонты квартиры у соседей, приезд гостей, перевозка животного, в том числе переезд на новое место жительства, — это то, что меняет привычный образ жизни и создает стрессовую ситуацию, потому что кошки — за стабильность. Для кого-то из них даже смена корма может стать стрессом. И любая инфекция, которая в них живет в качестве носительства, способна проявиться на этом фоне.



Брать животное надо из проверенного питомника, если там слишком много кошек, то обязательно найдется какая-то инфекция, если не «корона», то что-то другое. Нельзя брать слишком маленьких котят — младше 2 месяцев, а также непривитых.

Чтобы быть готовым к любому развитию событий, сдайте анализ кала кошки на носительство кишечного коронавируса, лучше в несколько этапов, потому что ПЦР не всегда дает нам объективный ответ с одного раза. Если обнаружится кишечный коронавирус, не надо паниковать. Его самое неприятное проявление — эпизоды диареи, иногда с капельками крови. От этого никто не умирает. Животное, как правило, продолжает жить обычной жизнью — ест, пьет, играет. Но если кот занедужит (плохо ест, лежит грустный, вздулся живот, появилась одышка, пожелтели кожные покровы и склеры), при обращении к врачу следует сообщить, что был выявлен коронавирус.



— Есть ли риск передачи мутировавших кишечных коронавирусов от животного хозяину?



— У этого коронавируса происходит внутривидовая мутация. За все время наблюдений за видовым разнообразием не было зафиксировано ни одного случая передачи от кота человеку, а как я уже сказала, они изучаются уже около 40 лет.

