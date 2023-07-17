«Плюхнулся в море, и больше мы его не видели». Петербурженка стала свидетелем падения Су-25 в Азовское море

Военный самолет Су-25 упал в акваторию Азовского моря на глазах у отдыхающих туристов в Ейске. Одной из таких туристок оказалась жительница Петербурга Елена.



Она вместе с семьей отдыхает в Ейске четвертую неделю и уже привыкла к тому, что штурмовики летают над морем каждый день. Рядом расположена военная авиабаза.

«Самолет летел очень близко к воде. Пилот с парашютом плюхнулся в море, больше мы его пока не видели», — рассказала порталу 47news Елена.