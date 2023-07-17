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    «Плюхнулся в море, и больше мы его не видели». Петербурженка стала свидетелем падения Су-25 в Азовское море

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    Военный самолет Су-25 упал в акваторию Азовского моря на глазах у отдыхающих туристов в Ейске. Одной из таких туристок оказалась жительница Петербурга Елена.

    Она вместе с семьей отдыхает в Ейске четвертую неделю и уже привыкла к тому, что штурмовики летают над морем каждый день. Рядом расположена военная авиабаза.

    «Самолет летел очень близко к воде. Пилот с парашютом плюхнулся в море, больше мы его пока не видели», — рассказала порталу 47news Елена.

    читатель 47news

    Дальше, по словам Елены, вокруг места крушения проплыло несколько катеров, потом прилетел военный вертолет. Вероятнее всего, в поисках самолета и летчика.

    Во время падения самолета на берегу отдыхало порядка 150 человек, рассказала Елена. По ее мнению, полет был не учебный, поскольку самолеты парами вылетают в сторону Украины рано утром, а возвращаются после обеда. Все это видят мирные отдыхающие, так как авиабаза находится рядом с местами отдыха. Как отмечает Елена, люди не стали убегать с пляжа, а продолжили греться под солнцем.

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    17 июля в районе 15:00 военный самолет Су-25 упал неподалеку от берега. Изначально оперштаб Краснодарского края заявил, что жертв нет — пилот успел катапультироваться, и его оперативно эвакуировали спасатели. Однако глава Ейского района Роман Бублик сообщил, что в итоге пилот погиб.

    По информации пресс-службы Южного военного округа, трагедия произошла во время учебного полета. Скорее всего, самолет разбился из-за отказа двигателя, отметили там.

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