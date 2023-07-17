Самолет Су-25 упал в море около Ейска

В Азовское море недалеко от пляжа в Ейске упал самолет. Пилота реанимируют, сообщает 17 июля ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Информацию подтверждает и РИА Новости.
Телеграм-каналы пишут, что речь идет о штурмовике Су-25, пилот которого смог катапультироваться. Очевидцы публикуют видео, на которых можно заметить, как самолет падает в воду.
Оперштаб Краснодарского края подтвердил информацию о падении штурмовика. «Около 15:00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет», – сказано в сообщении.
Там добавили, что пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели. Причины инцидента установят специалисты Минобороны и спецслужб.