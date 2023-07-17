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    Марио Фернандес: В Суперкубке изо всех сил болел за «Зенит»

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    Экс-игрок ЦСКА, а ныне футболист «Зенита» Марио Фернандес дал первое интервью клубному сайту. Он рассказал, что счастлив быть в Петербурге и выразил надежду, что поможет команде завоевать еще множество трофеев.

    Изначально бразилец вел переговоры с ЦСКА, в котором выступал с 2012 по 2022 год. Однако армейский клуб «не захотел платить сумму», которую рассчитывал получить за игрока «Интернасьонал», и отказался обсуждать условия. На следующий день с футболистом связались из «Зенита».

    «И я сразу ответил, что, раз ЦСКА решил не возвращать меня, то я полностью готов принять предложение петербуржцев», – признался Фернандес.

    Бразилец рассказал, что во вчерашнем матче «Зенита» и ЦСКА в финале Суперкубка «изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил». «Слава Богу, так и произошло», – сказал Фернандес.

    Переход бразильца в «Зенит» был официально подтвержден в понедельник. Контракт подписан на один год с возможностью продления еще на сезон. Зарплата не раскрывается, но «Матч ТВ» пишет, что она составит около 2,5 млн евро в год.

    Подробнее о том, кто такой Марио Фернандес, что значит его переход в «Зенит», зачем он нужен петербургскому клубу и о реакции на этот трансфер, читайте в нашем материале.

    Марио Фернандес имеет двойное гражданство России и Бразилии. В 2012 году перешёл в московский ЦСКА, с которым выиграл три чемпионата России, один Кубок России и три Суперкубка России. В составе сборной России Фернандес с 2017 по 2021 год провел 33 матча, в которых забил 5 мячей. Помог национальной команде дойти до четвертьфинала чемпионата мира — 2018.

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