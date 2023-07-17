Марио Фернандес: В Суперкубке изо всех сил болел за «Зенит»

Экс-игрок ЦСКА, а ныне футболист «Зенита» Марио Фернандес дал первое интервью клубному сайту. Он рассказал, что счастлив быть в Петербурге и выразил надежду, что поможет команде завоевать еще множество трофеев.



Изначально бразилец вел переговоры с ЦСКА, в котором выступал с 2012 по 2022 год. Однако армейский клуб «не захотел платить сумму», которую рассчитывал получить за игрока «Интернасьонал», и отказался обсуждать условия. На следующий день с футболистом связались из «Зенита».



«И я сразу ответил, что, раз ЦСКА решил не возвращать меня, то я полностью готов принять предложение петербуржцев», – признался Фернандес.

