Легковой автомобиль кувырнулся на крышу на площади Восстания

Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
В центре Петербурга пожарным пришлось переворачивать автомобиль и мыть дорогу. Движение на одном из самых напряженных перекрестков города на время затруднило ДТП.
На съезде с площади Восстания на Лиговский проспект в сторону Кузнечного переулка посреди дороги перевернулся на крышу легковой автомобиль, рассказал «Фонтанке» очевидец. На место прибыли пожарные, ДПС и скорая. Человек 10 спасателей перевернули машину обратно на колеса, после чего оттолкали на обочину, после чего принялись устранять последствия, смывая осколки стекла с проезжей части.
По словам очевидца, в перевернутой машине никого не было, а рядом ходил молодой человек, вытирая кровь из носа. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что ДТП без пострадавших. (Новость дополнена в 17:00.)
Движение на площади и примыкающих проспектах затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», Лиговский стоит к площади Восстания со стороны улицы Некрасова, а Невский — со стороны Садовой.