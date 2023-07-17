Легковой автомобиль кувырнулся на крышу на площади Восстания

В центре Петербурга пожарным пришлось переворачивать автомобиль и мыть дорогу. Движение на одном из самых напряженных перекрестков города на время затруднило ДТП.

На съезде с площади Восстания на Лиговский проспект в сторону Кузнечного переулка посреди дороги перевернулся на крышу легковой автомобиль, рассказал «Фонтанке» очевидец. На место прибыли пожарные, ДПС и скорая. Человек 10 спасателей перевернули машину обратно на колеса, после чего оттолкали на обочину, после чего принялись устранять последствия, смывая осколки стекла с проезжей части.