    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    3 м/с, зап

    759мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.12eur101.2

    Продолжение проспекта Ветеранов от проспекта Буденного до Красносельского шоссе построят к ноябрю 2025 года

    445
    2 комментария

    Началось строительство продолжения проспекта Ветеранов от проспекта Буденного до Красносельского шоссе. Как сообщили в пресс-службе Setl Group, участок дороги будет построен полностью за счет девелопера.

    Участок спроектирован также холдингом Setl Group, как и построенный ранее отрезок длиной 2,2 км от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного. Сейчас протяженность проспекта Ветеранов уже составляет около 10 км — это одна из самых длинных улиц города после Софийской улицы, проспектов Энгельса и Обуховской обороны, а со строительством новой дороги он станет больше еще на 1,2 км.

    На четырехполосной дороге с северной стороны разместится двухполосная велодорожка, с двух сторон от проспекта — боковые проезды. Также будут благоустроены тротуары, установлено 4 светофора и 4 остановочных павильона для общественного транспорта, смонтировано уличное освещение. Возле Красносельского шоссе будет построен подземный пешеходный переход длиной более 46 метров.

    Завершить работы планируется в ноябре 2025 года.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close