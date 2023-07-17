Продолжение проспекта Ветеранов от проспекта Буденного до Красносельского шоссе построят к ноябрю 2025 года

Началось строительство продолжения проспекта Ветеранов от проспекта Буденного до Красносельского шоссе. Как сообщили в пресс-службе Setl Group, участок дороги будет построен полностью за счет девелопера.

Участок спроектирован также холдингом Setl Group, как и построенный ранее отрезок длиной 2,2 км от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного. Сейчас протяженность проспекта Ветеранов уже составляет около 10 км — это одна из самых длинных улиц города после Софийской улицы, проспектов Энгельса и Обуховской обороны, а со строительством новой дороги он станет больше еще на 1,2 км.