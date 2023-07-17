Петербурженке, жестоко убившей мужчину, вынесен приговор. Она утверждала, что мстила за изнасилование

Петербургский горсуд огласил приговор в отношении Людмилы Салбуковой, признанной виновной в убийстве и похищении человека. Также похитителями суд признал мужа подсудимой и ее приятеля. Об этом 17 июля сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

В ночь на 23 апреля 2021 года в квартире на Малой Посадской между фигурантами и мужчиной произошел конфликт. Иван Салбуков дважды ударил оппонента деревянным предметом по голове, после чего избитый потерял сознание. Тогда Салбуков по указанию жены связал потерпевшему руки скотчем, а после троица вывела последнего из квартиры и усадила на заднее сиденье салбуковской Audi A6.



Похищенного привезли в Левашово, по дороге его пару раз ударили по щеке. Дома его поместили в погреб, где удерживали против воли. При этом Людмила Салбукова и Андрей Кравченко были пьяными. После полуночи женщина придушила жертву кабелем и нанесла связанному три ножевых удара — два пришлись в шею, один — в бедро. В течение получаса потерпевший умер, Салбукова еще 8 раз ударила ножом труп.



Кравченко при поступлении дела в суд вменяли еще и укрывательство, так как, находясь в погребе и видя, что вытворяет Салбукова, он ушел в дом, куда через какое-то время пришла женщина и рассказала, что похищенный умер. После этого Кравченко оказал ей дружескую услугу и помог вывезти труп в Коскеницы и спрятать в подполье, накрыв мешками с цементом. Таким образом, мужчина мог сообщить о случившемся в правоохранительные органы, но предпочел молчать. Впрочем, по данной статье в отношении Кравченко дело было прекращено в связи с истечением срока давности.

