FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +12
71.99р83.12р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

На убитого петербуржца подано заявление об изнасиловании. Он мог стать жертвой самосуда

Фигурантка дела об убийстве петербуржца заявила, что тот ее изнасиловал

3
Печать

Следственный комитет Петербурга получил дополнительную версию убийства петербуржца, которому якобы могли отомстить за борьбу с наркоторговлей в Петроградском районе. Главная фигурантка дела заявила, что погибший подвергал ее сексуальным унижениям.

Как стало известно «Фонтанке» 9 октября, при допросе в качестве обвиняемой Людмила Салбукова подала заявление с детальной предысторией убийства. Из текста следует, что весной 2021 года потерпевший пригласил женщину в гости и подмешал в вино неизвестное вещество. Салбукова утверждает, что она потеряла способность двигаться, но не сознание. В течение суток, заявила обвиняемая, мужчина насиловал ее, в том числе бутылкой из-под вина.

Когда способность передвигаться вернулась, Салбукова покинула квартиру и позвонила мужу. Телесные повреждения и исчезновение она объяснила тем, что ее задержали и избили сотрудники полиции по навету того самого предполагаемого истязателя, который будто бы указал на Салбукову как наркосбытчицу.

Через неделю к дому петербуржца приехали Салбукова, ее муж и их общий знакомый, вызвали на разговор, избили битой, вывезли за город. По версии следствия, Людмила Салбукова задушила потерпевшего шнурком.

Адвокат обвиняемой Константин Тарасенко подтвердил «Фонтанке», что заявление в СК действительно подано.

«На протокол допроса моя доверительница сообщила, что была изнасилована убитым. Мужу она не рассказала, так как стыдилась. По той же причине не обращалась в полицию. Мы будем настаивать на судебно-медицинской экспертизе, которая, как нам представляется, даже через несколько месяцев подтвердит версию об изнасиловании», — уточнил Тарасенко.

Вину Салбукова не признала, отказавшись от показаний.

Петроградский суд заключил под стражу Людмилу Салбукову, ее мужа Ивана Салбукова и общего знакомого Андрея Кравченко. Обвинение в убийстве предъявлено только женщине. Ее предполагаемым сообщникам вменили похищение человека.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Владислав М
Наверное решила, что за убийство из мести меньше дадут!)))
BobCat2
Не очень понятно для чего это заявление было подано - дали следствию официальный мотив и вменить сговор с целью именно убийства из мести. Возможно тетя решила не дать возможности мужикам получить меньше, чем она.
265961685
судмедэксертиза через несколько месяцев подтвердит изнасилование?!
сколько вы предполагаете занести судмедэксерту, следаку и прокурору, что подтвердят и поверят в этот бред?!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний