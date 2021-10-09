На убитого петербуржца подано заявление об изнасиловании. Он мог стать жертвой самосуда

Как стало известно «Фонтанке» 9 октября, при допросе в качестве обвиняемой Людмила Салбукова подала заявление с детальной предысторией убийства. Из текста следует, что весной 2021 года потерпевший пригласил женщину в гости и подмешал в вино неизвестное вещество. Салбукова утверждает, что она потеряла способность двигаться, но не сознание. В течение суток, заявила обвиняемая, мужчина насиловал ее, в том числе бутылкой из-под вина.

Следственный комитет Петербурга получил дополнительную версию убийства петербуржца , которому якобы могли отомстить за борьбу с наркоторговлей в Петроградском районе. Главная фигурантка дела заявила, что погибший подвергал ее сексуальным унижениям.

Когда способность передвигаться вернулась, Салбукова покинула квартиру и позвонила мужу. Телесные повреждения и исчезновение она объяснила тем, что ее задержали и избили сотрудники полиции по навету того самого предполагаемого истязателя, который будто бы указал на Салбукову как наркосбытчицу.



Через неделю к дому петербуржца приехали Салбукова, ее муж и их общий знакомый, вызвали на разговор, избили битой, вывезли за город. По версии следствия, Людмила Салбукова задушила потерпевшего шнурком.



Адвокат обвиняемой Константин Тарасенко подтвердил «Фонтанке», что заявление в СК действительно подано.



«На протокол допроса моя доверительница сообщила, что была изнасилована убитым. Мужу она не рассказала, так как стыдилась. По той же причине не обращалась в полицию. Мы будем настаивать на судебно-медицинской экспертизе, которая, как нам представляется, даже через несколько месяцев подтвердит версию об изнасиловании», — уточнил Тарасенко.



Вину Салбукова не признала, отказавшись от показаний.

