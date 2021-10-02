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«Вышел за дверь, и больше его не видели». Пытавшегося бороться с наркотиками петербуржца убили по-соседски

Семейную пару задержали за убийство петербуржца

В Петербурге задержали семейную пару по подозрению в убийстве жителя Петроградского района. 38-летний Сергей Баландин исчез полгода назад.

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Как сообщила 2 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга, по подозрению в убийстве арестован 32-летний житель Ленобласти Иван Салбуков. По версии следствия, он с женой Людмилой и другом Андреем Кравченко причастен к убийству петербуржца.

Сергей Баландин жил на Малой Посадской улице, Кравченко — в том же дворе. К нему часто приезжали Салбуковы. Потерпевший, как рассказали «Фонтанке» его родственники, регулярно заявлял о наркоторговле в соседних домах и пытался привлечь к этому внимание.

Вечером 21 апреля Сергей Баландин принимал гостей. Ему позвонили неизвестные. «Сергей, не говоря ни слова, встал из-за стола, вышел за дверь и бесследно исчез», — говорят родственники. Через несколько дней в полицию сообщили о пропаже Баландина.

На днях тело петербуржца нашли у заброшенного дома в деревне Коскиницы Волховского района. По версии следствия, Салбуков и Кравченко избили его, усадили в машину и вывезли за город, где Людмила Салбукова накинула удавку на шею и задушила.

По словам родственников погибшего, подозреваемые после задержания признали вину. Их защитная версия заключается в том, что разговоры о наркоторговле были наветом. Петроградский суд сегодня также избирает меру пресечения Салбуковой и Кравченко.

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Комментарии (16)

AndrewBarsik
Убитого настигла ставшая почти закономерностью судьба любого человека, который пытается в России бороться за справедливость и торжество Закона. Если ты пытаешься бороться за правду, то сначала над тобой будут смеяться, потом угрожать, потом бить, перекрывать кислород, потом попытаются посадить. Если после всего этого у человека останутся иллюзии, что можно добиться справедливости, то его, как правило, убивают.
kоt-obormot
Как все просто в тихОнькой гавани "стабильности".
Yelda
Фонтанка, я вот тоже нахожусь в такой же ситуации с неадекватным торговцем кокаина. Сотрудники полиции (наркоконтроля) отказываются работать несмотря на сотню видеозаписей (у меня 4 камеры на доме, легализованные в кга). Дело в том, что торговец кокаином является соседом-неадекваиом, ему нечего терять, и мне бы не хотелось бы быть на месте того парня. По моей оценке он торгует кокаином не более 100 грамм за год. Я знаю все, от способа получения им наркотиков до способов реализации. Я уверен, что сотрудники полиции покрывают его.
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