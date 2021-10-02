«Вышел за дверь, и больше его не видели». Пытавшегося бороться с наркотиками петербуржца убили по-соседски

Сергей Баландин жил на Малой Посадской улице, Кравченко — в том же дворе. К нему часто приезжали Салбуковы. Потерпевший, как рассказали «Фонтанке» его родственники, регулярно заявлял о наркоторговле в соседних домах и пытался привлечь к этому внимание.

Как сообщила 2 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга, по подозрению в убийстве арестован 32-летний житель Ленобласти Иван Салбуков. По версии следствия, он с женой Людмилой и другом Андреем Кравченко причастен к убийству петербуржца.

Вечером 21 апреля Сергей Баландин принимал гостей. Ему позвонили неизвестные. «Сергей, не говоря ни слова, встал из-за стола, вышел за дверь и бесследно исчез», — говорят родственники. Через несколько дней в полицию сообщили о пропаже Баландина.



На днях тело петербуржца нашли у заброшенного дома в деревне Коскиницы Волховского района. По версии следствия, Салбуков и Кравченко избили его, усадили в машину и вывезли за город, где Людмила Салбукова накинула удавку на шею и задушила.



По словам родственников погибшего, подозреваемые после задержания признали вину. Их защитная версия заключается в том, что разговоры о наркоторговле были наветом. Петроградский суд сегодня также избирает меру пресечения Салбуковой и Кравченко.

