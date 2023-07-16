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    В Тихом океане спасли мужчину и собаку. Они несколько месяцев ели сырую рыбу и пили дождевую воду

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    Австралийский мореплаватель и его собака спасены спустя несколько месяцев дрейфа в Тихом океане.

    Как сообщает Daily Mail, 51-летний житель Сиднея Тим Шэддок и его собака Белла в апреле отплыли из мексиканского Ла-Паса и взяли курс на Французскую Полинезию, но через несколько недель шторм вывел из строя электронику. Мужчина и животное на неуправляемом судне питались сырой рыбой и пили дождевую воду.

    Автор: YouTube / The Project

    Их заметили и взяли на борт рыбаки тунцового траулера с помощью вертолета у берегов Мексики. Состояние Шэддока стабильное и хорошее, Белла также выглядит здоровой.

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