Израиль начал применять искусственный интеллект для авиаударов

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ начала использовать искусственный интеллект при выборе целей для ракетных ударов и атак беспилотников. Об этом 16 июля сообщает Bloomberg.



Модель Fire Factory в своих решениях опирается на данные о предыдущих ударах, она не только выбирает цель, но и рассчитывает боекомплект и составляет график ударов. Bloomberg предполагают, что ЦАХАЛ начал использовать ИИ во время 11-дневного конфликта в секторе Газа в 2021 году.



Использование искусственного интеллекта при планировании авиаударов сейчас не регулируется ни международным, ни израильским законодательством, отмечается в публикации.

