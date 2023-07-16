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    Израиль начал применять искусственный интеллект для авиаударов

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    Армия обороны Израиля ЦАХАЛ начала использовать искусственный интеллект при выборе целей для ракетных ударов и атак беспилотников. Об этом 16 июля сообщает Bloomberg.

    Модель Fire Factory в своих решениях опирается на данные о предыдущих ударах, она не только выбирает цель, но и рассчитывает боекомплект и составляет график ударов. Bloomberg предполагают, что ЦАХАЛ начал использовать ИИ во время 11-дневного конфликта в секторе Газа в 2021 году.

    Использование искусственного интеллекта при планировании авиаударов сейчас не регулируется ни международным, ни израильским законодательством, отмечается в публикации.

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    ИзраильАтака беспилотниковАтака БПЛАИскусственный интеллектВоенная авиацияАрмия
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