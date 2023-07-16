Посмотрите, как на Аляске воют сирены и трясется земля. Ждали цунами

Землетрясение магнитудой более 7 баллов произошло у берегов Аляски 16 июля, сообщила геологическая служба США.
Автор: youtube.com/Gulistannewschannel
По информации геологов, землетрясение случилось в 106 километрах от города Сэнд-Поинт на юго-западном побережье полуострова в 9:48 мск. Очаг залегал на глубине 32 километра.
Автор: youtube.com/AssociatedPress
На многочисленных видео с Аляски слышно, что включились сирены экстренного оповещения, люди выбегают из домов, а на побережье объявлена угроза цунами. Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало. После обеда угроза цунами были снята.
Автор: youtube.com/EARTH-EV