    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, ю-з

    762мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.12eur101.2

    Посмотрите, как на Аляске воют сирены и трясется земля. Ждали цунами

    278
    1 комментарий

    Землетрясение магнитудой более 7 баллов произошло у берегов Аляски 16 июля, сообщила геологическая служба США.

    Автор: youtube.com/Gulistannewschannel

    По информации геологов, землетрясение случилось в 106 километрах от города Сэнд-Поинт на юго-западном побережье полуострова в 9:48 мск. Очаг залегал на глубине 32 километра.

    Автор: youtube.com/AssociatedPress

    На многочисленных видео с Аляски слышно, что включились сирены экстренного оповещения, люди выбегают из домов, а на побережье объявлена угроза цунами. Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало. После обеда угроза цунами были снята.

    Автор: youtube.com/EARTH-EV

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗемлетрясениеЦунамиАляска
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close