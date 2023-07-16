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    Джейн Биркин умерла в Париже

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    14 комментариев

    Французская актриса и певица Джейн Биркин ушла из жизни в возрасте 76 лет, пишет газета Le Parisien.

    Фото: скриншот youtube.com/mtorringa
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    Как сообщают журналисты издания, Джейн была найдена бездыханной в своем парижском доме в воскресенье, 16 июля. Весной певица отменила свои концерты по состоянию здоровья.

    «Я всегда была большой оптимисткой, и я понимаю, что мне всё еще нужно немного времени, чтобы снова быть на сцене и с вами», — написала она в заявлении в мае, объявляя об отмене.

    Джейн Биркин имеет длинный послужной список: больше 60 киноролей, орден Британской империи за актерские работы, множество прославленных друзей, трое детей и статус «вдовы известного французского поэта Сержа Генсбура». Она получила известность благодаря альбомам Di Doo Dah и Lolita Go Home, снялась в фильмах «Фотоувеличение» и «Смерть на Ниле» и очень многих других.

    «Фонтанка» побывала на ее концерте в Петербурге в 2005 году и подробно рассказывала об атмосфере.

    Фото: скриншот youtube.com/mtorringa

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    Умерла актриса
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    Комментарии 14

    Гость16 Июл 2023 в 16:18
    уходит эпоха...эх....
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