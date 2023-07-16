Джейн Биркин умерла в Париже

Французская актриса и певица Джейн Биркин ушла из жизни в возрасте
Как сообщают журналисты издания, Джейн была найдена бездыханной в своем парижском доме в воскресенье, 16 июля. Весной певица отменила свои концерты по состоянию здоровья.
«Я всегда была большой оптимисткой, и я понимаю, что мне всё еще нужно немного времени, чтобы снова быть на сцене и с вами», — написала она в заявлении в мае, объявляя об отмене.
Джейн Биркин имеет длинный послужной список: больше 60 киноролей, орден Британской империи за актерские работы, множество прославленных друзей, трое детей и статус «вдовы известного французского поэта Сержа Генсбура». Она получила известность благодаря альбомам Di Doo Dah и Lolita Go Home, снялась в фильмах «Фотоувеличение» и «Смерть на Ниле» и очень многих других.
«Фонтанка» побывала на ее концерте в Петербурге в 2005 году и подробно рассказывала об атмосфере.