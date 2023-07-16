Джейн Биркин умерла в Париже

Как сообщают журналисты издания, Джейн была найдена бездыханной в своем парижском доме в воскресенье, 16 июля. Весной певица отменила свои концерты по состоянию здоровья.



«Я всегда была большой оптимисткой, и я понимаю, что мне всё еще нужно немного времени, чтобы снова быть на сцене и с вами», — написала она в заявлении в мае, объявляя об отмене.

