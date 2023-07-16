«Не отражает действительность»: Турция ответила на закрытие Стамбула для иностранцев

Власти Турции заявили, что не запрещали выдавать виды на жительство (ВНЖ) иностранцам во всех районах Стамбула. Заявление появилось 16 июля в соцсетях миграционной службы республики.



«Утверждения о том, что в городе Стамбуле 39 районов закрыты для получения вида на жительство, не отражают действительность, в настоящее время для подачи заявления на получение нового вида на жительство закрыты 10 районов», — сообщили в миграционной службе Турции.



О закрытии 10 районов, включая популярные Фатих и Эсенюрт, сообщалось ранее. Таким образом, никаких изменений в политике выдачи ВНЖ не произошло, хотя турецкие СМИ писали иначе.

