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    «Не отражает действительность»: Турция ответила на закрытие Стамбула для иностранцев

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    Власти Турции заявили, что не запрещали выдавать виды на жительство (ВНЖ) иностранцам во всех районах Стамбула. Заявление появилось 16 июля в соцсетях миграционной службы республики.

    «Утверждения о том, что в городе Стамбуле 39 районов закрыты для получения вида на жительство, не отражают действительность, в настоящее время для подачи заявления на получение нового вида на жительство закрыты 10 районов», — сообщили в миграционной службе Турции.

    О закрытии 10 районов, включая популярные Фатих и Эсенюрт, сообщалось ранее. Таким образом, никаких изменений в политике выдачи ВНЖ не произошло, хотя турецкие СМИ писали иначе.

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