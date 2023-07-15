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    В Стамбуле приостановили выдачу ВНЖ иностранцам

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    Власти Турции запретили во всех районах Стамбула выдавать виды на жительство иностранцам, за исключением тех, кто приехал на учебу, лечение или с целью международной торговли. Об этом 15 июля сообщает местная газета Milliyet.

    Ранее в октябре прошлого года власти закрыли для получения вида на жительство 10 районов Стамбула, следом в марте этого года ограничения распространили на все 39, поскольку доля мигрантов в них превысила 20 %. Только по официальным данным, в Стамбуле проживают 5,4 миллиона иностранных граждан. По неофициальным же данным, их более 7 миллионов человек, утверждает газета.

    Проверки заявок на получение туристического ВНЖ турецкие власти ужесточили еще в январе этого года, отказываясь выдавать карту без доказательств пребывания в стране в качестве туриста, после чего россияне стали массово заявлять об отказе первичного туристического ВНЖ или продлении имеющегося. Теперь же ужесточили проверки в отношении арендодателей и отельеров, которые размещают у себя мигрантов. За первичное нарушение им грозит штраф, за двукратное отель лишают лицензии, квартиры опечатывают, владельцу же грозит отправиться за решетку.

    Рейды против иностранцев проводят теперь ежедневно, в том числе на туристических паромах, сообщает издание. За истекший месяц спецслужбы предотвратили проникновение в Турцию 23,4 тысячи нелегальных мигрантов.

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    Комментарии 5

    Гость15 Июл 2023 в 20:31
    Однако молодцы турки .
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