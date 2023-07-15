В Стамбуле приостановили выдачу ВНЖ иностранцам

Власти Турции запретили во всех районах Стамбула выдавать виды на жительство иностранцам, за исключением тех, кто приехал на учебу, лечение или с целью международной торговли. Об этом 15 июля сообщает местная газета Milliyet.



Ранее в октябре прошлого года власти закрыли для получения вида на жительство 10 районов Стамбула, следом в марте этого года ограничения распространили на все 39, поскольку доля мигрантов в них превысила 20 %. Только по официальным данным, в Стамбуле проживают 5,4 миллиона иностранных граждан. По неофициальным же данным, их более 7 миллионов человек, утверждает газета.

