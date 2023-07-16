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    Внимание на карту. В Петербурге масштабные ограничения движения

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    На дорогах Петербурга в воскресенье, 16 июля, действуют масштабные ограничения движения транспорта.

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    Закрыта большая часть ЗСД в южном направлении в связи с велогонкой (подробности — на «Фонтанке»). Кроме того, «Яндекс.Карты» показывают ограничения на Приморском проспекте и Приморском шоссе, на Адмиралтейской набережной. Загруженность Приморского проспекта в центр «Яндекс» оценивает в 5 баллов против обычного для воскресного утра 1 балла.

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    Общая загруженность городских дорог в 10 часов утра составляет 1 балл.

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