Внимание на карту. В Петербурге масштабные ограничения движения

На дорогах Петербурга в воскресенье, 16 июля, действуют масштабные ограничения движения транспорта.
Закрыта большая часть ЗСД в южном направлении в связи с велогонкой (подробности — на «Фонтанке»). Кроме того, «Яндекс.Карты» показывают ограничения на Приморском проспекте и Приморском шоссе, на Адмиралтейской набережной. Загруженность Приморского проспекта в центр «Яндекс» оценивает в 5 баллов против обычного для воскресного утра 1 балла.
Общая загруженность городских дорог в 10 часов утра составляет 1 балл.