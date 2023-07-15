МЧС предупреждает о погодных сложностях в Ленобласти

16 июля, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью и утром отдельных районах возможен туман. Вообще воскресенье ожидается жарким и без дождей .

ГУ МЧС по Ленинградской области предупреждает о сложной метеорологической обстановке в ближайшие три дня. Проблемы буду разными.

А вот новая неделя начнётся с ухудшения погоды. В понедельник и вторник, 17 и 18 июля, местами пройдут ливни и грозы.



Спасатели отмечают, что в такой ситуации повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях, на железнодорожном транспорте, повреждений на ЛЭП.

