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    МЧС предупреждает о погодных сложностях в Ленобласти

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / Архив
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    ГУ МЧС по Ленинградской области предупреждает о сложной метеорологической обстановке в ближайшие три дня. Проблемы буду разными.

    16 июля, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью и утром отдельных районах возможен туман. Вообще воскресенье ожидается жарким и без дождей.

    А вот новая неделя начнётся с ухудшения погоды. В понедельник и вторник, 17 и 18 июля, местами пройдут ливни и грозы.

    Спасатели отмечают, что в такой ситуации повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях, на железнодорожном транспорте, повреждений на ЛЭП.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / Архив

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