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    «Любой террор — зло, без всяких «но». Ксения Собчак поблагодарила спецслужбы

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    Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поблагодарила спецслужбы, которые предотвратили готовящееся на нее покушение.

    «Ну и серьёзно, про всю эту подготовку покушения. Если это всё правда, то спасибо всем причастным службам за их работу. Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то это обычная подлость», — написала Собчак 15 июля в своем телеграм-канале.

    В довершение поста Собчак добавила, что «любой террор — зло, без всяких «но».

    Высказалась на тему покушения и главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «Есть вещи страшнее смерти: позор страшнее смерти, предательство, жизнь с ощущением, что ты натворил что-то непоправимое, страшнее смерти», — отметила Маргарита Симоньян в своем канале.

    Она пожелала арестованным, которые, как предполагается, выслеживали ее и знали все ее адреса, «это понять, и чтобы у них осталось в жизни время загладить это все и постараться построить свою жизнь по-новому».

    Ранее сообщалось, что ФСБ совместно с МВД и СК предотвратили покушение на убийство российских журналистов Ксении Собчак и Маргариты Симоньян: задержали шестерых членов группировки «Параграф-882». При задержании у них изъяли автоматы Калашникова с патронами, кастеты и наручники. На допросе они подтвердили, что действовали по заказу СБУ — за разведку местности им заплатили 20 тысяч рублей, за каждое убийство было обещано 1,5 миллиона.

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    Покушение на убийствоМаргарита СимоньянКсения СобчакФСБ
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