«Любой террор — зло, без всяких «но». Ксения Собчак поблагодарила спецслужбы

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поблагодарила спецслужбы, которые предотвратили готовящееся на нее покушение.



«Ну и серьёзно, про всю эту подготовку покушения. Если это всё правда, то спасибо всем причастным службам за их работу. Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то это обычная подлость», — написала Собчак 15 июля в своем телеграм-канале.



В довершение поста Собчак добавила, что «любой террор — зло, без всяких «но».



Высказалась на тему покушения и главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян.

