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    Подберезовики, подосиновики и лисички. Карта июльских грибных мест в Ленобласти

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    Грибной сезон в Ленобласти набирает обороты, больше всего — на севере региона, но опытным поклонникам тихой охоты повезло с богатыми местами и на юге.

    Все грибные места июля «Фонтанка» собрала на одной карте.

    В Токсово, Вырице, Гатчинском, Тосненском, Выборгском, Приозерском, Приморском и Петродворцовом районах грибников порадовали полянки с подберезовиками. Хотя, отмечают они, грибов не так много, как могло бы быть. Несмотря на дождливые минувшие недели, земля в лесу пересушена.

    В лесах Гатчинского, Лодейнопольского, Волховского, Всеволожского, Колпинского и Кингисеппского, Лужского районов идут подосиновики. При наличии сноровки и острого зрения можно за час собрать целое ведро, а то и больше.

    В Ломоносовских рощах тоже сухо, но для лисичек это не помеха — удачливые грибники хвастают целыми корзинами грибов.

    Повсеместно встречаются белые, пока редкие и по большей части червивые.

    При сборе грибов важно соблюдать несколько простых правил — читайте их на «Фонтанке». Иногда это может спасти жизнь.

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