Подберезовики, подосиновики и лисички. Карта июльских грибных мест в Ленобласти

Грибной сезон в Ленобласти набирает обороты, больше всего — на севере региона, но опытным поклонникам тихой охоты повезло с богатыми местами и на юге.
Все грибные места июля «Фонтанка» собрала на одной карте.
В Токсово, Вырице, Гатчинском, Тосненском, Выборгском, Приозерском, Приморском и Петродворцовом районах грибников порадовали полянки с подберезовиками. Хотя, отмечают они, грибов не так много, как могло бы быть. Несмотря на дождливые минувшие недели, земля в лесу пересушена.
В лесах Гатчинского, Лодейнопольского, Волховского, Всеволожского, Колпинского и Кингисеппского, Лужского районов идут подосиновики. При наличии сноровки и острого зрения можно за час собрать целое ведро, а то и больше.
В Ломоносовских рощах тоже сухо, но для лисичек это не помеха — удачливые грибники хвастают целыми корзинами грибов.
Повсеместно встречаются белые, пока редкие и по большей части червивые.
При сборе грибов важно соблюдать несколько простых правил — читайте их на «Фонтанке». Иногда это может спасти жизнь.