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    Самые страшные облака зашли в Петербург. В области — ливни и грозы

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    читатель «Фонтанки» Евгений

    Погода в субботу, 15 июля, сложная. В Петербурге пока тихо, а в Ленобласти в отдельных районах идут ливни и грозы. На карте «Яндекс.Погоды» хорошо видно, как тучи практически взяли город в кольцо.

    Скриншот карты «Яндекс.Погоды»
    Скриншот карты «Яндекс.Погоды»
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    Минувшим вечером в центре Петербурга наблюдали очень редкие и впечатляющие облака — асператусы. Волнистые структуры в их нижней части в сочетании с неоднородной толщиной и освещением часто придают им зловещий вид.

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    Облачность над регионом удерживает атмосферный фронт, вытянувшийся от циклона над Скандинавией к облачному вихрю, кружащему над северо-западом Казахстана. Уже завтра погода изменится, и станет жарко (правда, только на один день).

    Скриншот карты «Яндекс.Погоды»
    Скриншот карты «Яндекс.Погоды»

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