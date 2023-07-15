Самые страшные облака зашли в Петербург. В области — ливни и грозы

читатель «Фонтанки» Евгений
Погода в субботу, 15 июля, сложная. В Петербурге пока тихо, а в Ленобласти в отдельных районах идут ливни и грозы. На карте «Яндекс.Погоды» хорошо видно, как тучи практически взяли город в кольцо.
Минувшим вечером в центре Петербурга наблюдали очень редкие и впечатляющие облака — асператусы. Волнистые структуры в их нижней части в сочетании с неоднородной толщиной и освещением часто придают им зловещий вид.
Облачность над регионом удерживает атмосферный фронт, вытянувшийся от циклона над Скандинавией к облачному вихрю, кружащему над северо-западом Казахстана. Уже завтра погода изменится, и станет жарко (правда, только на один день).