Доля китайских брендов на российском авторынке превысила 40%

Доля продаж автомобильных брендов из Китая на российском рынке превысила 40%, сообщает 15 июля ТАСС со ссылкой на ассоциацию Российских автомобильных дилеров (РОАД). Еще в апреле в России присутствовало порядка 15 марок автомобилей, сейчас их уже более 20.



По данным на начало июня, продажи автомобилей за первое полугодие 2023 года в России выросли на 9,9%, новым владельцам передали 428,3 тысячи машин. Самыми покупаемыми стали Chery — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года их продажи поднялись почти в 4 раза и составили 46,9 тысячи штук, следом идут Haval с ростом в 3,4 раза (почти 40 тысяч купленных машин), Geely, Exeed, Omoda и Changan.

