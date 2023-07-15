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    Доля китайских брендов на российском авторынке превысила 40%

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    Доля продаж автомобильных брендов из Китая на российском рынке превысила 40%, сообщает 15 июля ТАСС со ссылкой на ассоциацию Российских автомобильных дилеров (РОАД). Еще в апреле в России присутствовало порядка 15 марок автомобилей, сейчас их уже более 20.

    По данным на начало июня, продажи автомобилей за первое полугодие 2023 года в России выросли на 9,9%, новым владельцам передали 428,3 тысячи машин. Самыми покупаемыми стали Chery — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года их продажи поднялись почти в 4 раза и составили 46,9 тысячи штук, следом идут Haval с ростом в 3,4 раза (почти 40 тысяч купленных машин), Geely, Exeed, Omoda и Changan.

    В июне ассортимент машин из Поднебесной пополнили бренды IXEN, Baic и Jetour. Их продажи у официальных дилеров стартовали в начале месяца, а параллельный импорт поставляет на российский рынок Byd, Brilliance и Zotye.

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